وظائف إدارية بـ«النيابة العامة».. إليك التفاصيل الكاملة

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أعلنت النيابة العامة عن 235 وظيفة شاغرة للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

وبينت النيابة أن عدد الوظائف الشاغرة للرجال تبلغ (208) وظيفة، بينما عدد الوظائف الشاغرة للنساء تبلغ (27) وظيفة.

وأوضحت أن التقدم على تلك الوظائف يكون من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية، وفقاً للشروط وطريقة التقديم التي أعلنت عنها.

وعن موعد التقديم على تلك الوظائف قالت “التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1440/03/24هـ وينتهي بتاريخ 1440/03/28هـ، وفترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة، على أن يكون التقديم من خلالالضغط على هذا الرابط.

دعت النيابة العامة الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية : www.mcs.gov.sa.

أولا: توزيع الوظائف:

المرتبة عدد الوظائف المجموع رجال نساء 4 60 13 73 5 5 11 16 6 131 3 134 7 2 0 2 8 9 0 9 9 1 0 1 المجموع 208 27 235

ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها، والتأكد من حفظ الطلب.

على كل(متقدم/ــه) اختيار طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو تظلم دون أرفاق ملخص الطلب الذي تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

خريجي وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).

خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .

خريجي وخريجات الدرجة الجامعية النظرية والعلمية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).

خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).

خريجي درجة الماجستير.

خريجي درجة الدكتوراه.

الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتيازها يلغى الترشيح مباشرة.

رابعاً: إيضاحات عــامــة:

هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــه) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدم/ــه) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.



الرغبات المكانية التي يتم تحديدها من قبل (المتقدم/ــه) إلى جانب عناصر المفاضلة (المؤهل، المعدل التراكمي، أقدمية التخرج، درجة الاختبار “للوظائف التي تتطلب الاختبار”) لها أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه، لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها بان يتم ذلك انطلاقاً من الإعلان التفصيلي للوظائف حسب المسمى الوظيفي والمقر وعدد الوظائف المتاحة.



ستقوم النيابة العامة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.



على من يتم إعلان (اسماؤهم/ن) اصطحاب أصول المستندات عند المراجعة لغرض استكمال مسوغات التعيين ومن لم (يراجع/ تراجع) أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين فإن ذلك يعتبر عدولاً عن الرغبة بالتوظيف.



الوظائف الشاغرة:

الوظائف المدرجة لـمفاضلة الوظائف الإدارية للنيابة العامة ( رجال) (24 / 03 / 1440 — 28 / 03 / 1440) حسب المنطقة تسلسل الوظيفة المرتبة الجهة المنطقة عدد الوظائف 1 باحث احصاء مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 3 2 باحث تنظيم (الوظيفة تتطلب مقابلة) 8 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 1 3 باحث توظيف مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 1 4 باحث شئون موظفين مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 1 5 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 3 6 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 3 7 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 10 8 مامور علاقات عامه (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 2 9 مترجم بشتو (الوظيفة تتطلب مقابلة) 8 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 1 10 مترجم لغة اردو (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 1 11 مترجم لغه انجليزيه (الوظيفة تتطلب مقابلة) 8 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 1 12 مترجم لغه بنجلاديشيه (الوظيفة تتطلب مقابلة) 8 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 1 13 محاسب مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 4 14 مدقق رواتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 1 15 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 1 16 مدقق مشتريات (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 1 17 مدقق مناقصات (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 3 18 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 2 19 مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 1 20 مهندس مدنى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 9 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 1 21 مهندس معمارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 8 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 1 22 مهندس معمارى مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 7 النيابة العامة الرياض ( الرياض ) 2 23 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الخرج ( الرياض ) 1 24 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الخرج ( الرياض ) 2 25 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الخرج ( الرياض ) 1 26 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الدوادمى ( الرياض ) 3 27 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الدوادمى ( الرياض ) 1 28 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الدوادمى ( الرياض ) 1 29 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة القويعيه ( الرياض ) 2 30 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة وادى الدواسر ( الرياض ) 1 31 مامور اتصالات (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة وادى الدواسر ( الرياض ) 1 32 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة وادى الدواسر ( الرياض ) 1 33 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الافلاج ( الرياض ) 1 34 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الافلاج ( الرياض ) 2 35 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة شقراء ( الرياض ) 1 36 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة شقراء ( الرياض ) 1 37 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة حوطه بنى تميم ( الرياض ) 1 38 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة عفيف ( الرياض ) 1 39 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة السليل ( الرياض ) 1 40 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة ضرماء ( الرياض ) 1 41 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة المزاحميه ( الرياض ) 1 42 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة رماح ( الرياض ) 1 43 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة ثادق ( الرياض ) 2 44 مترجم لغة اردو (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة مكة المكرمة ( مكة المكرمة ) 1 45 مترجم لغه مهريه (الوظيفة تتطلب مقابلة) 8 النيابة العامة مكة المكرمة ( مكة المكرمة ) 1 46 مترجم لغه هنديه (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة مكة المكرمة ( مكة المكرمة ) 1 47 مشغل اجهزه مكتبيه (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة مكة المكرمة ( مكة المكرمة ) 1 48 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة جده ( مكة المكرمة ) 1 49 مترجم لغة اندونيسية (الوظيفة تتطلب مقابلة) 8 النيابة العامة جده ( مكة المكرمة ) 1 50 مترجم لغة اردو (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الطائف ( مكة المكرمة ) 1 51 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الطائف ( مكة المكرمة ) 1 52 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة القنفذه ( مكة المكرمة ) 1 53 ناسخ اله (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الليث ( مكة المكرمة ) 1 54 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة رابغ ( مكة المكرمة ) 1 55 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الكامل ( مكة المكرمة ) 1 56 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الخرمه ( مكةالمكرمة ) 1 57 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة رنيه ( مكة المكرمة ) 1 58 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة المدينة المنورة ( المدينة المنورة ) 1 59 مترجم لغه هنديه (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة المدينة المنورة ( المدينة المنورة ) 1 60 مدقق حسابات مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة المدينة المنورة ( المدينة المنورة ) 1 61 مراقب امن وسلامه (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة المدينة المنورة ( المدينة المنورة ) 1 62 مترجم لغة اردو (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة ينبع ( المدينة المنورة ) 1 63 ناسخ اله (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة العلا ( المدينة المنورة ) 1 64 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة المهد ( المدينة المنورة ) 1 65 ناسخ اله (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الحناكيه ( المدينة المنورة ) 1 66 فني دعم مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 5 النيابة العامة بريده ( القصيم ) 1 67 مترجم لغة اردو (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة بريده ( القصيم ) 1 68 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الرس ( القصيم ) 1 69 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الدمام ( الشرقية ) 1 70 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الدمام ( الشرقية ) 5 71 مترجم لغة اندونيسية (الوظيفة تتطلب مقابلة) 8 النيابة العامة الدمام ( الشرقية ) 1 72 مترجم لغه هنديه (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الدمام ( الشرقية ) 1 73 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الاحساء ( الشرقية ) 5 74 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الاحساء ( الشرقية ) 1 75 مشغل اجهزه حاسب آلى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الاحساء ( الشرقية ) 1 76 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة حفر الباطن ( الشرقية ) 1 77 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة حفر الباطن ( الشرقية ) 1 78 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة حفر الباطن ( الشرقية ) 2 79 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة حفر الباطن ( الشرقية ) 1 80 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الجبيل ( الشرقية ) 1 81 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الجبيل ( الشرقية ) 1 82 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة القطيف ( الشرقية ) 1 83 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة القطيف ( الشرقية ) 2 84 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الخبر ( الشرقية ) 1 85 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الخبر ( الشرقية ) 1 86 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة ابقيق ( الشرقية ) 1 87 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة النعيريه ( الشرقية ) 2 88 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة ابها ( عسير ) 2 89 مترجم لغه مهريه (الوظيفة تتطلب مقابلة) 8 النيابة العامة ابها ( عسير ) 1 90 مترجم لغه هنديه (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة ابها ( عسير ) 1 91 مدقق رواتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة ابها ( عسير ) 1 92 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة ابها ( عسير ) 1 93 مترجم لغة اردو (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة خميس مشيط ( عسير ) 1 94 مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة خميس مشيط ( عسير ) 1 95 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة بيشه ( عسير ) 1 96 مامور اتصالات (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة بيشه ( عسير ) 1 97 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة محايل عسير ( عسير ) 1 98 مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة محايل عسير ( عسير ) 1 99 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة النماص ( عسير ) 1 100 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة النماص ( عسير ) 1 101 ناسخ اله (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة النماص ( عسير ) 1 102 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة سراه عبيده ( عسير ) 1 103 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة سراه عبيده ( عسير ) 1 104 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة احد رفيده ( عسير ) 1 105 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة احد رفيده ( عسير ) 1 106 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة ظهران الجنوب ( عسير ) 1 107 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة المجارده ( عسير ) 1 108 ناسخ اله (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة المجارده ( عسير ) 1 109 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة بلقرن ( عسير ) 1 110 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة حائل ( حائل ) 1 111 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة بقعاء ( حائل ) 1 112 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة تبوك ( تبوك ) 2 113 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الباحه ( الباحه ) 1 114 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة بلجرشى ( الباحه ) 1 115 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة المندق ( الباحه ) 1 116 سكرتير خاص (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة عرعر ( الحدود الشمالية ) 1 117 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة عرعر ( الحدود الشمالية ) 1 118 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة عرعر ( الحدود الشمالية ) 2 119 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة عرعر ( الحدود الشمالية ) 3 120 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة عرعر ( الحدود الشمالية ) 1 121 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة طريف ( الحدود الشمالية ) 1 122 مامور عهده (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة طريف ( الحدود الشمالية ) 1 123 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة الجوف ( الجوف ) 1 124 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الجوف ( الجوف ) 5 125 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة طبرجل ( الجوف ) 1 126 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة طبرجل ( الجوف ) 1 127 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة القريات ( الجوف ) 1 128 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة القريات ( الجوف ) 1 129 مامور اتصالات (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة القريات ( الجوف ) 1 130 محاسب مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة القريات ( الجوف ) 1 131 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة القريات ( الجوف ) 1 132 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة القريات ( الجوف ) 1 133 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة دومه الجندل ( الجوف ) 1 134 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة جازان ( جازان ) 1 135 مترجم لغة اردو (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة جازان ( جازان ) 1 136 مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة صبياء ( جازان ) 1 137 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة ابو عريش ( جازان ) 1 138 مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة ابو عريش ( جازان ) 1 139 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة ضمد ( جازان ) 1 140 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة فرسان ( جازان ) 1 141 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة العيدابي ( جازان ) 2 142 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة العارضه ( جازان ) 1 143 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة نجران ( نجران ) 1 144 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة نجران ( نجران ) 6 145 مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة نجران ( نجران ) 1 146 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة خباش ( نجران ) 1 147 كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة حبونا ( نجران ) 1 148 مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة حبونا ( نجران ) 1 149 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة بدرالجنوب ( نجران ) 1 150 ناسخ اله (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة يدمه ( نجران ) 1 151 كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة) 4 النيابة العامة ثار ( نجران ) 1 152 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة ثار ( نجران ) 1 153 كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة) 6 النيابة العامة الخرخير ( نجران ) 1 المجموع الكلي 208