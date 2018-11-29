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وظائف إدارية بـ«النيابة العامة».. إليك التفاصيل الكاملة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة عن 235 وظيفة شاغرة  للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

وبينت النيابة أن عدد الوظائف الشاغرة للرجال تبلغ (208) وظيفة، بينما عدد الوظائف الشاغرة للنساء  تبلغ (27) وظيفة.

وأوضحت أن التقدم على تلك الوظائف يكون من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية، وفقاً للشروط وطريقة التقديم التي أعلنت عنها.

وعن موعد التقديم على تلك الوظائف قالت “التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1440/03/24هـ وينتهي بتاريخ 1440/03/28هـ، وفترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة، على أن يكون التقديم من خلالالضغط على هذا الرابط.

دعت النيابة العامة الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية :  www.mcs.gov.sa.

أولا: توزيع الوظائف:

المرتبةعدد الوظائفالمجموع
رجالنساء
4601373
551116
61313134
7202
8909
9101
المجموع20827235

ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

    1. الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.
    1. تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها، والتأكد من حفظ الطلب.
    1. على كل(متقدم/ــه) اختيار طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو تظلم دون أرفاق ملخص الطلب الذي تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

  • خريجي وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).
  • خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .
  • خريجي وخريجات الدرجة الجامعية النظرية والعلمية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).
  • خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).
  • خريجي درجة الماجستير.
  • خريجي درجة الدكتوراه.
  • الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.
  • يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
  • يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.
  • جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتيازها يلغى الترشيح مباشرة.

رابعاً: إيضاحات عــامــة:

    • هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.
    • البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــه) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدم/ــه) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.
    • الرغبات المكانية التي يتم تحديدها من قبل (المتقدم/ــه) إلى جانب عناصر المفاضلة (المؤهل، المعدل التراكمي، أقدمية التخرج، درجة الاختبار “للوظائف التي تتطلب الاختبار”) لها أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه، لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها بان يتم ذلك انطلاقاً من الإعلان التفصيلي للوظائف حسب المسمى الوظيفي والمقر وعدد الوظائف المتاحة.
    • ستقوم النيابة العامة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.
    • على من يتم إعلان (اسماؤهم/ن) اصطحاب أصول المستندات عند المراجعة لغرض استكمال مسوغات التعيين ومن لم (يراجع/ تراجع) أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين فإن ذلك يعتبر عدولاً عن الرغبة بالتوظيف.

الوظائف الشاغرة:

الوظائف المدرجة لـمفاضلة الوظائف الإدارية للنيابة العامة ( رجال)  (24 / 03 / 1440 — 28 / 03 / 1440) حسب  المنطقة
تسلسلالوظيفةالمرتبةالجهةالمنطقةعدد الوظائف
1باحث احصاء مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالرياض ( الرياض )3
2باحث تنظيم (الوظيفة تتطلب مقابلة)8النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
3باحث توظيف مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
4باحث شئون موظفين مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
5كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)5النيابة العامةالرياض ( الرياض )3
6كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالرياض ( الرياض )3
7كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالرياض ( الرياض )10
8مامور علاقات عامه (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالرياض ( الرياض )2
9مترجم بشتو (الوظيفة تتطلب مقابلة)8النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
10مترجم لغة اردو (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
11مترجم لغه انجليزيه (الوظيفة تتطلب مقابلة)8النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
12مترجم لغه بنجلاديشيه (الوظيفة تتطلب مقابلة)8النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
13محاسب مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالرياض ( الرياض )4
14مدقق رواتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
15مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
16مدقق مشتريات (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
17مدقق مناقصات (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالرياض ( الرياض )3
18مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالرياض ( الرياض )2
19مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة)5النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
20مهندس مدنى (الوظيفة تتطلب مقابلة)9النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
21مهندس معمارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)8النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
22مهندس معمارى مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)7النيابة العامةالرياض ( الرياض )2
23كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالخرج ( الرياض )1
24كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالخرج ( الرياض )2
25مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالخرج ( الرياض )1
26كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالدوادمى ( الرياض )3
27مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالدوادمى ( الرياض )1
28مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالدوادمى ( الرياض )1
29كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالقويعيه ( الرياض )2
30كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةوادى الدواسر ( الرياض )1
31مامور اتصالات (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةوادى الدواسر ( الرياض )1
32مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةوادى الدواسر ( الرياض )1
33كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالافلاج ( الرياض )1
34مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالافلاج ( الرياض )2
35كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةشقراء ( الرياض )1
36مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةشقراء ( الرياض )1
37كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةحوطه بنى تميم ( الرياض )1
38كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةعفيف ( الرياض )1
39كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالسليل ( الرياض )1
40كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةضرماء ( الرياض )1
41كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالمزاحميه ( الرياض )1
42كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةرماح ( الرياض )1
43كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةثادق ( الرياض )2
44مترجم لغة اردو (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةمكة المكرمة ( مكة المكرمة )1
45مترجم لغه مهريه (الوظيفة تتطلب مقابلة)8النيابة العامةمكة المكرمة ( مكة المكرمة )1
46مترجم لغه هنديه (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةمكة المكرمة ( مكة المكرمة )1
47مشغل اجهزه مكتبيه (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةمكة المكرمة ( مكة المكرمة )1
48كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةجده ( مكة المكرمة )1
49مترجم لغة اندونيسية (الوظيفة تتطلب مقابلة)8النيابة العامةجده ( مكة المكرمة )1
50مترجم لغة اردو (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالطائف ( مكة المكرمة )1
51مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالطائف ( مكة المكرمة )1
52مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالقنفذه ( مكة المكرمة )1
53ناسخ اله (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالليث ( مكة المكرمة )1
54مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةرابغ ( مكة المكرمة )1
55كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالكامل ( مكة المكرمة )1
56مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالخرمه ( مكةالمكرمة )1
57مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةرنيه ( مكة المكرمة )1
58كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالمدينة المنورة ( المدينة المنورة )1
59مترجم لغه هنديه (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالمدينة المنورة ( المدينة المنورة )1
60مدقق حسابات مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالمدينة المنورة ( المدينة المنورة )1
61مراقب امن وسلامه (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالمدينة المنورة ( المدينة المنورة )1
62مترجم لغة اردو (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةينبع ( المدينة المنورة )1
63ناسخ اله (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالعلا ( المدينة المنورة )1
64كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالمهد ( المدينة المنورة )1
65ناسخ اله (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالحناكيه ( المدينة المنورة )1
66فني دعم مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)5النيابة العامةبريده ( القصيم )1
67مترجم لغة اردو (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةبريده ( القصيم )1
68مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالرس ( القصيم )1
69كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالدمام ( الشرقية )1
70كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالدمام ( الشرقية )5
71مترجم لغة اندونيسية (الوظيفة تتطلب مقابلة)8النيابة العامةالدمام ( الشرقية )1
72مترجم لغه هنديه (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالدمام ( الشرقية )1
73كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالاحساء ( الشرقية )5
74مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالاحساء ( الشرقية )1
75مشغل اجهزه حاسب آلى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالاحساء ( الشرقية )1
76كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةحفر الباطن ( الشرقية )1
77كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةحفر الباطن ( الشرقية )1
78مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةحفر الباطن ( الشرقية )2
79مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةحفر الباطن ( الشرقية )1
80كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالجبيل ( الشرقية )1
81مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالجبيل ( الشرقية )1
82كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالقطيف ( الشرقية )1
83مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالقطيف ( الشرقية )2
84كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالخبر ( الشرقية )1
85مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالخبر ( الشرقية )1
86كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةابقيق ( الشرقية )1
87مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالنعيريه ( الشرقية )2
88كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةابها ( عسير )2
89مترجم لغه مهريه (الوظيفة تتطلب مقابلة)8النيابة العامةابها ( عسير )1
90مترجم لغه هنديه (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةابها ( عسير )1
91مدقق رواتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةابها ( عسير )1
92مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةابها ( عسير )1
93مترجم لغة اردو (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةخميس مشيط ( عسير )1
94مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةخميس مشيط ( عسير )1
95كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةبيشه ( عسير )1
96مامور اتصالات (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةبيشه ( عسير )1
97كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةمحايل عسير ( عسير )1
98مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةمحايل عسير ( عسير )1
99كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالنماص ( عسير )1
100كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالنماص ( عسير )1
101ناسخ اله (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالنماص ( عسير )1
102كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةسراه عبيده ( عسير )1
103كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةسراه عبيده ( عسير )1
104كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةاحد رفيده ( عسير )1
105كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةاحد رفيده ( عسير )1
106كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةظهران الجنوب ( عسير )1
107كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالمجارده ( عسير )1
108ناسخ اله (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالمجارده ( عسير )1
109كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةبلقرن ( عسير )1
110كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةحائل ( حائل )1
111كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةبقعاء ( حائل )1
112كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةتبوك ( تبوك )2
113كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالباحه ( الباحه )1
114كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةبلجرشى ( الباحه )1
115مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالمندق ( الباحه )1
116سكرتير خاص (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةعرعر ( الحدود الشمالية )1
117كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةعرعر ( الحدود الشمالية )1
118كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةعرعر ( الحدود الشمالية )2
119كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةعرعر ( الحدود الشمالية )3
120مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةعرعر ( الحدود الشمالية )1
121كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةطريف ( الحدود الشمالية  )1
122مامور عهده (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةطريف ( الحدود الشمالية  )1
123كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالجوف ( الجوف )1
124كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالجوف ( الجوف )5
125كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةطبرجل ( الجوف )1
126كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةطبرجل ( الجوف )1
127كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالقريات ( الجوف )1
128كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالقريات ( الجوف )1
129مامور اتصالات (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالقريات ( الجوف )1
130محاسب مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالقريات ( الجوف )1
131مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالقريات ( الجوف )1
132مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالقريات ( الجوف )1
133كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةدومه الجندل ( الجوف )1
134كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةجازان ( جازان )1
135مترجم لغة اردو (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةجازان ( جازان )1
136مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةصبياء ( جازان )1
137كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةابو عريش ( جازان )1
138مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةابو عريش ( جازان )1
139كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةضمد ( جازان )1
140كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةفرسان ( جازان )1
141كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالعيدابي ( جازان )2
142كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالعارضه ( جازان )1
143كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةنجران ( نجران )1
144كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةنجران ( نجران )6
145مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةنجران ( نجران )1
146مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةخباش ( نجران )1
147كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةحبونا ( نجران )1
148مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةحبونا ( نجران )1
149كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةبدرالجنوب ( نجران )1
150ناسخ اله (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةيدمه ( نجران )1
151كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةثار ( نجران )1
152كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةثار ( نجران )1
153كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالخرخير ( نجران )1
المجموع الكلي208
الوظائف المدرجة لـ مفاضلة الوظائف الإدارية للنيابة العامة ( نساء )  (24 / 03 / 1440 — 28 / 03 / 1440) حسب  المنطقة
تسلسلالوظيفةالمرتبةالجهةالمنطقةعدد الوظائف
1باحث وثائق (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
2فني دعم مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)5النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
3كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)5النيابة العامةالرياض ( الرياض )3
4مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالرياض ( الرياض )2
5مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة)5النيابة العامةالرياض ( الرياض )1
6فني دعم مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)5النيابة العامةجده ( مكة المكرمة )1
7مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)5النيابة العامةجده ( مكة المكرمة )1
8مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالمدينة المنورة ( المدينة المنورة )1
9كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالدمام ( الشرقية )1
10مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالدمام ( الشرقية )4
11ناسخ اله (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالدمام ( الشرقية )1
12كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةابها ( ابها )1
13كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)5النيابة العامةابها ( ابها )1
14مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)5النيابة العامةابها ( ابها )1
15كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)5النيابة العامةحائل ( حائل )2
16كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةعرعر ( الحدود الشمالية )1
17مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةعرعر ( الحدود الشمالية )1
18مساعد ادارى (الوظيفة تتطلب مقابلة)4النيابة العامةالجوف ( الجوف )2
19كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)6النيابة العامةجازان ( جازان )1
المجموع الكلي27
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