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21 فرصة استثمارية لتدوير وفرز ومعالجة النفايات والمرادم بالشرقية

21 فرصة استثمارية لتدوير وفرز ومعالجة النفايات والمرادم بالشرقية
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تواصل – فريق التحرير:

طرحت أمانة المنطقة الشرقية، 12 فرصة استثمارية لأنشطة المرادم والنفايات، وذلك ضمن سعيها في دعم المنظومة البيئة للمنطقة.

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الأمانة أعلنت عن 12 فرصة استثمارية لمواقع لتدوير النفايات وفرزها، التي تم طرحها كمزايدة عامة على بوابة أمانة المنطقة الشرقية الرقمية، مؤكداً أن الفرص المطروحة تأتي كمساهمة لدعم منظومة البيئة والمحافظة عليها والارتقاء بها فيما تعكف الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات في الأمانة على طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الداعمة للبيئة لتشجيع عمليات التدوير والفرز والمعالجة، لتي تعـد من العناصر الهامة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق مفهوم المدن الصديقة للبيئة.

ودعا الصفيان المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من طرح أكثر من 100 فرصة استثمارية متنوعة الأنشطة والاستخدامات في مزايدات عامة بمساحات تتجاوز ثلاثة ملايين متر مربع، التي ستسهم في تعزيز التنمية وعناصر جودة الحياة، وتتضمن مدينة رياضية ترفيهية متكاملة وحلبة سيارات ومتحفا ومركزا للتدريب وشاليهات ومنتجعات ومنتزهات بيئية وبحرية ومراكز ألعاب وناديا للخيل ومرسى يخوت وناديا بحريا وألعابا مائية وخدمات مساندة للنقل والمعدات ومجموعة من المطاعم والمقاهي ومواقع للفن والتراث وسوقا شعبيا وغيرها من أنشطة ستسهم في تنمية الشرقية كوجهة سياحية فريدة من نوعها وتعزيز قطاع السياحة بالمنطقة.

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة لتصفح بوابة الأمانة الرقمية www.Eamana.gov.sa أو الاستفادة من الباقة الخدمية التفاعلية لتطبيق “استثماري” للأجهزة الذكية.

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