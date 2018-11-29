تفاصيل القبض على سعوديين اكتشفت «كويتية» وجودهما ضمن ورثة «زوجها العقيم»

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تواصل- وكالات:

أمرت النيابة العامة في الكويت، باحتجاز سعوديين اكتشفت كويتية تسجيلهما في حصر الورثة الخاص بزوجها المتوفى على أنهما من صلبها، رغم أن الزوج كان عقيماً.

وقال مصدر أمني كويتي، إن «مواطنة تقدمت إلى النيابة العامة ببلاغ أفادت فيه بأنه بعد وفاة زوجها فوجئت بوجود شخصين، ضمن حصر الورثة، لا ينتميان لها بصلة مسجلين على أنهما ابناها، رغم أن زوجها كان محروماً من الإنجاب، وأنهما تنعما بالميزات التي يتمتع بها المواطنون من عمل في الحكومة وبدلات وعلاوات وغيرها، وقدمت المستندات التي تثبت صحة كلامها، وسجلت قضية قررت النيابة إحالتها إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات»، وفقا لـ«الراي».

وتابع، أن «رجال الإدارة العامة للجنسية والجوازات استدعوا الشاكية صاحبة البلاغ، وبعد الاستماع إلى أقوالها والاطلاع على الأوراق التي تملكها تم رفع تقرير عن الواقعة إلى النيابة، وصدر قرار بضبط المتهمين وإحضارهما».

وأشار إلى أنه «تنفيذاً للإذن القانوني نصب رجال الأمن كميناً للمتهمين، وأسفر عن ضبطهما، وإحالتهما إلى الأدلة الجنائية لعمل فحص الـ (D. N.A)، لتتطابق النتيجة مع ما سبق أن ذكرته المواطنة، وتبيّن أن الشخصين سعوديان، ولا ينتسبان لها أو لزوجها، وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت احتجازهما على ذمة التحقيق».

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