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4 منصات جديدة تُطلقها «النقد» لتطوير أنظمة المدفوعات.. تعرف عليها

4 منصات جديدة تُطلقها «النقد» لتطوير أنظمة المدفوعات.. تعرف عليها
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تواصل- فريق التحرير:

ذكرت مؤسسة النقد “ساما”، أنها تعمل على إطلاق 4 منصات إلكترونية؛ لتطوير أنظمة المدفوعات لتواكب أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.

وأوضح زياد العيسى، المسؤول ببرنامج مدى الإلكتروني التابع لساما، أن المنصات هي:

– “المنصة الرقمية لسداد ومدى” وتهدف للوصول بشكل أسهل إلى خدمات البنية التحتية.

– “منصة الأفكار” لتلبية جميع الاحتياجات الرقمية والتطوير السريع وتطوير مفاهيم التشغيل وتنمية المواهب وتطوير.

– “منصة مركز الابتكار” وهدفها التنسيق مع البنوك لتكون متوافقة مع رؤية 2030.

– “منصة التكنولوجيا المالية” للارتباط مع شركات التكنولوجيا المالية ومكاتب العمل ومواكبة التقنية العالمية وتغطية الاحتياجات.

وأضاف أن الهدف من إطلاق نظم المدفوعات الوطنية يتمثل في الاستقلالية عن أنظمة الدفع العالمية واستغلال الموارد المحلية وتطوير منتجات تلائم السوق المحلي.

وأشار إلى أن “ساما” أطلقت ثلاثة نظم مدفوعات هي “سريع وسداد ومدى”، وأن المملكة تعتبر أول دولة تطبق الشريحة الذكية على بطاقة الصرف الآلي في 2008.

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