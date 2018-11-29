كلية الاتصالات بجدة تفتح باب التسجيل ببرنامج اللغة الانجليزية.. المواعيد هنا

تواصل – فريق التحرير:

تستقبل كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة طلبات التسجيل ببرنامج اللغة الإنجليزية المكثف للفصل التدريبي الثاني من العام الدراسي 1440/1439هـ لخريجي كلية الاتصالات والكليات التقنية, اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الاثنين الموافق 1440/4/3هـ.

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن القبول سيكون متاحاً عبر بوابة القبول المركزية من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa، مشيرًا إلى أن البرنامج الذي يستمر لـ 18 أسبوعاً يهدف لإكساب مهارات اللغة للمتدربين وفق احتياج سوق العمل لمدة 18 أسبوع.

ولفت العامودي إلى أنه يشترط للقبول في البرنامج أن يكون المتقدم مواطناً حاصلاً على الدبلوم من إحدى الكليات التابعة للمؤسسة، إضافةً إلى حصوله في اختبار القبول على درجة A1 على معيار CEFR المكافئ للدرجة 2 في اختبار IELTS.