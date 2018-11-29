«فيس بوك» يشن «الحرب» على التنمر والتعليقات المسيئة

تواصل – وكالات:

اتخذت شبكة فيس بوك عدة خطوات هذا العام للتخلص من الرسائل غير المرغوب فيها والانتهاكات عبر الإنترنت على شبكتها الاجتماعية، وكان أخرها إطلاق ميزة من شأنها السماح لأي شخص بإيقاف مشاهدة كلمات أو عبارات أو رموز تعبيرية معينة في التعليقات على شريط الأحداث الخاص بهم.

ووفقاً لما نشره موقع TOI الهندى، فتهدف الميزة الجديدة إلى معالجة ليس فقط الإساءة عبر الإنترنت إلى حد كبير، ولكن أيضاً المساعدة في وقف التنمر عبر الإنترنت، وقد تم رصد اختبار هذه الميزة على فيس بوك من قبل “جين مانشون وونج”، حيث نشرت وانج لقطة شاشة تظهر الميزة على تويتر، وتعرض الصورة بوضوح المشاركة مع التعليقات ومربعي حوار على الجانب الأيمن يطلب منه حظر بعض الكلمات أو الأشخاص من الخط الزمني.

وليس من المؤكد متى تصل هذه الميزة إلى عدد أكبر من الأشخاص حول العالم، ومع ذلك، قد يثبت ذلك أن هذه أداة مفيدة في الإشراف على التعليقات على شريط الأحداث الخاص المستخدم، مع ملاحظة أن حظر الأشخاص أو الكلمات / العبارات / الرموز التعبيرية لن يؤدي إلى حذفها، إذ سيظل مرئياً للآخرين، لكنها لن تظهر للمستخدم نفسه.