الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل القبض على سعوديين اكتشفت «كويتية» وجودهما ضمن ورثة «زوجها العقيم»

تفاصيل القبض على سعوديين اكتشفت «كويتية» وجودهما ضمن ورثة «زوجها العقيم»

«حساب المواطن» يوضح حقيقة وقف الدعم بسبب «العنوان الوطني»

«حساب المواطن» يوضح حقيقة وقف الدعم بسبب «العنوان الوطني»

«المسند» يتوقع: حالة مطرية تشتد الجمعة وذروتها في هذه المدن

«المسند» يتوقع: حالة مطرية تشتد الجمعة وذروتها في هذه المدن

وزير التعليم يُنصف معلمي المملكة.. بهذا التصريح

وزير التعليم يُنصف معلمي المملكة.. بهذا التصريح

«فيس بوك» يشن «الحرب» على التنمر والتعليقات المسيئة

«فيس بوك» يشن «الحرب» على التنمر والتعليقات المسيئة
0

تواصل – وكالات:

اتخذت شبكة فيس بوك عدة خطوات هذا العام للتخلص من الرسائل غير المرغوب فيها والانتهاكات عبر الإنترنت على شبكتها الاجتماعية، وكان أخرها إطلاق ميزة من شأنها السماح لأي شخص بإيقاف مشاهدة كلمات أو عبارات أو رموز تعبيرية معينة في التعليقات على شريط الأحداث الخاص بهم.

ووفقاً لما نشره موقع TOI الهندى، فتهدف الميزة الجديدة إلى معالجة ليس فقط الإساءة عبر الإنترنت إلى حد كبير، ولكن أيضاً المساعدة في وقف التنمر عبر الإنترنت، وقد تم رصد اختبار هذه الميزة على فيس بوك من قبل “جين مانشون وونج”، حيث نشرت وانج لقطة شاشة تظهر الميزة على تويتر، وتعرض الصورة بوضوح المشاركة مع التعليقات ومربعي حوار على الجانب الأيمن يطلب منه حظر بعض الكلمات أو الأشخاص من الخط الزمني.

وليس من المؤكد متى تصل هذه الميزة إلى عدد أكبر من الأشخاص حول العالم، ومع ذلك، قد يثبت ذلك أن هذه أداة مفيدة في الإشراف على التعليقات على شريط الأحداث الخاص المستخدم، مع ملاحظة أن حظر الأشخاص أو الكلمات / العبارات / الرموز التعبيرية لن يؤدي إلى حذفها، إذ سيظل مرئياً للآخرين، لكنها لن تظهر للمستخدم نفسه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عطل بـ «فيسبوك» و«ماسنجر» حول العالم

عطل بـ «فيسبوك» و«ماسنجر» حول العالم

زوكربيرج يأمر مديري «فيسبوك» باستخدام هواتف أندرويد بدلاً من آيفون

زوكربيرج يأمر مديري «فيسبوك» باستخدام هواتف أندرويد بدلاً من آيفون

فيس بوك تؤكد: جهاز «بورتال» ليس للتطفل على الخصوصية

فيس بوك تؤكد: جهاز «بورتال» ليس للتطفل على الخصوصية

1.5 مليار مستخدم.. «جي ميل» لكل 5 أشخاص على الأرض!

1.5 مليار مستخدم.. «جي ميل» لكل 5 أشخاص على الأرض!

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>