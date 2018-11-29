الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل القبض على سعوديين اكتشفت «كويتية» وجودهما ضمن ورثة «زوجها العقيم»

تفاصيل القبض على سعوديين اكتشفت «كويتية» وجودهما ضمن ورثة «زوجها العقيم»

«حساب المواطن» يوضح حقيقة وقف الدعم بسبب «العنوان الوطني»

«حساب المواطن» يوضح حقيقة وقف الدعم بسبب «العنوان الوطني»

«المسند» يتوقع: حالة مطرية تشتد الجمعة وذروتها في هذه المدن

«المسند» يتوقع: حالة مطرية تشتد الجمعة وذروتها في هذه المدن

وزير التعليم يُنصف معلمي المملكة.. بهذا التصريح

وزير التعليم يُنصف معلمي المملكة.. بهذا التصريح

«التجارة» تُشهر بمنشأة عرضت منتجات غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية

«التجارة» تُشهر بمنشأة عرضت منتجات غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية
0

تواصل – فريق التحرير:

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار، بمنشأة تجارية تختص بتجارة التجزئة في المواد الغذائية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية وذلك بحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومواد استهلاكية لا تحمل بيانات تجارية وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بعرعر بإدانة العامل المسؤول عن المنشأة مع فرض غرامة مالية وإغلاق المقر، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أحد محال بيع المواد الغذائية بمحافظة رفحاء حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة على منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وكمية من العطور لا تحمل أي بيانات تجارية، وبناء عليه ضبطت الكميات وأتلفت وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الغرامة والتشهير بمنشأة عرضت منتجات منتهية الصلاحية في رفحاء

الغرامة والتشهير بمنشأة عرضت منتجات منتهية الصلاحية في رفحاء

استدعاء 2745 مركبة «تویوتا – بریوس».. خلل يسبب حريقاً

استدعاء 2745 مركبة «تویوتا – بریوس».. خلل يسبب حريقاً

«التجارة» تُطلق دليل «التاجر» المرجع الشامل لأنظمة وخدمات العمل التجاري

«التجارة» تُطلق دليل «التاجر» المرجع الشامل لأنظمة وخدمات العمل التجاري

بالتفاصيل.. شروط وظائف «التجارة» وآلية التقديم عبر «جدارة»

بالتفاصيل.. شروط وظائف «التجارة» وآلية التقديم عبر «جدارة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>