أعراض «طول النظر» وسُبل الوقاية والعلاج

تواصل – وكالات:

بعض الأشخاص يستطيعون الرؤية الجيدة عن بُعد وآخرون عن قرب، ولكل منهم طبيعية مختلفة عن الآخر، وهذا يعد مؤشراً خطراً لوجود مشكلة ما في العين وأنها تعاني من قصر النظر أو طول النظر.

وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي كل ما يخص طول النظر، وأعراضه، وفقا لما نشره موقع ” nei.nih”، والذي أوضح أن طول النظر يعد من الأمراض المنتشرة المتعلقة لوجود أزمة ما في العين، وهي تعتمد علي رؤية الأشياء البعيدة بوضوح والقريبة تهتز بها الرؤية بشكل كبير، وهذا هو السبب وراء إطلاق اسم طول النظر.

وأشار التقرير، إلى أن درجة طول النظر تختلف بشكل كبير عن الشخص، لأنها تتسبب في عدم القدرة على التركيز الجيد، لأن طول مسافة الأشياء يحتاج لبذل المزيد من الطاقة لدى المخ، وهذا هو السبب وراء عدم قدرتهم على التركيز.

وأكد التقرير أن طول النظر مشكلة متوارثة من قبل العائلات، إلى أن هناك عائلات تعاني من قوة النظر، وآخرون يعانون من قصر النظر أو طول النظر، وكل ذلك على حسب طبيعة العائلة.

وأكد التقرير على أن علاج طول النظر يكون باستخدام النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة، أو القيام بإجراء عمليات تصحيح الإبصار كالفيمتو ليزر أو ما شابه ذلك، وجميعها علاجات جيدة لإعادة الإبصار.

وهناك العديد من الأعراض التي تؤكد أن هذا الشخص يعاني من طول البصر، ويجب توخي الحذر والذهاب للطبيب لمعرفة أفضل طرق العلاج، ومنها عند الرغبة في رؤية أي شيء عليك إغماض عينك قليلة للسماح لك بالرؤية الجيدة، والأشياء القريبة تظهر بصورة مشوية بعض الشيء، بالإضافة إلي الشعور بحرقان في العين والرغبة في الحكة بها، والصداع وذلك وفقاً لما أقره التقرير.

يجب الذهاب للطبيب لقياس نسبة طول النظر، للذهاب لشراء نظارة طبية وارتدائه أو عدسات لاصقة أو إجراء عمليات تصحيح الإبصار، وذلك وفقاً لما أشار إليه التقرير.