4 أطعمة ومشروبات تخفف آلام التمارين.. تعرف عليها

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تواصل- وكالات:

الذهاب للصالات الرياضية وممارسة التمارين للحصول علي جسم صحي ورشيق، أحد أهم الحيل التي يقوم بها الكثيرون، ولكن بعد عدد ساعات طويلة من الرياضة في الصالات الرياضية، يشعر الشخص بالإجهاد والتعب، ولذا قدم موقع ” fitness.mercola”، بعض الأطعمة التي تخفف من الألم بعد ممارسة الرياضة، وهي:

-الكاكاو..نعم فهو من المشروبات المميزة بطعم مثير، وأيضا يزيد من شعورك بالسعادة ولذا يمكنك تناوله بعد ممارسة التمارين الرياضية، فهي تعمل على ارتخاء عضل الجسم والأوعية الدموية، وتنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من التوتر والقلق، والإجهاد.

-القهوة..من المشروبات التي تقلل من الألم العضلي والتوتر والقلق، بنسبة كبيرة، ولذا عليك تناول فنجانين منها يومياً للحد من ألم التمارين الرياضية.

-البيض..من الأطعمة الغنية بالبروتين والتي تعمل علي تقوية الجسم ومده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، ولذا تناول بيضة مسلوقة بعد التمرين.

-مشروب الزنجبيل بالقرفة.. من أهم المشروبات التي تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الالتهاب، ولذا تناول هذا المشروب بعد التمرين الرياضي يساهم بشكل كبير في تخفيف الألم وتقوية العضلات، والحد من الألم بها.

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