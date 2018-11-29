بالفيديو.. بقرة عملاقة ترفضها المسالخ

تواصل- وكالات:

اشتهرت بقرة بحجم الفيل على الإنترنت، وباتت حديث المواقع الاجتماعية، بعد ظهورها في مجموعة من التسجيلات جرى تصويرها غربي أستراليا.

وقال موقع “سكاي نيوز” إن البقرة المدعوة “كنيكرز”، تبلغ من العمر 7 سنوات، ولاقت شهرة كبيرة بسبب حجمها غير الطبيعي.

وذكر الموقع، نقلا عن مالك البقرة، أن حجمها الكبير جعلها غير مرحب بها في أي مسلخ، مما سيجعلها تعيش عمرا أطول.

وتشير تقارير وسائل الإعلام الأسترالية إلى أن كنيكرز هي الأطول في البلاد، حيث يناهز طولها طول نجم كرة السلة مايكل جوردان، مضيفة أنها تزن 1.4 أطنان، أي مثل وزن سيارة “ميني كوبر”.

ويقول مالكها جيف بيرسون، الذي يملك ضيعة في بحيرة بريستون جنوب غربي مدينة بيرث، إن وزن كنيكرز الثقيل جدا لا يسمح بذبحها.

وأضاف أن “كل من في الضيعة يعرف متى تتحرك هذه البقرة، لأنها فعلا مثيرة للانتباه والأنظار”. وتابع: “كنيكرز محظوظة جدا لأنها ستعيش عمرها الكامل ولن تتعرض للذبح”.