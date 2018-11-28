حيلة لتسريع إقلاع الكمبيوتر.. إليك الخطوات

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تواصل – وكالات:

تعمل برامج التشغيل التلقائي على إبطاء إقلاع الكمبيوتر وتستهلك قدرة الحوسبة دون داعٍ، ولذلك على المستخدم التحقق من برامج التشغيل التلقائي من وقت إلى آخر.

ويمكن لأصحاب حواسيب ويندوز 10 ذلك عن طريق مدير المهام بالضغط المتزامن على أزرار Ctrl + Alt + Delete، تحت علامة التبويب التشغيل التلقائي.

وبطبيعة الحال لا يجوز منع برامج مكافحة الفيروسات، أو مشغل لوحة اللمس في أجهزة اللاب توب من التشغيل مع إقلاع الكمبيوتر، لأن هذه البرامج يجب أن تظل فعالة في الخلفية باستمرار. وعند  الشك  لا يفضل تغيير البند المعني.

ولكن هناك الكثير من البرامج، بدءاً من حزمة تطبيقات أوفيس مروراً ببرامج ضغط الملفات وصولاً إلى برامج “بي دي إف”، التي لا تحتاج لتشغيلها تلقائياً مع إقلاع الكمبيوتر، ويمكن “تعطيل” هذه البرامج من قائمة التشغيل التلقائي بنقرة بالزر الأيمن للفأرة.

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