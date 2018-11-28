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الجبيل.. إنهاء توقف 40 عاملاً عن عملهم بسبب «المتأخرات»

الجبيل.. إنهاء توقف 40 عاملاً عن عملهم بسبب «المتأخرات»
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تواصل – الجبيل

أنهت توجيهات مدير مكتب عمل الجبيل “مطلق بن داهم القحطاني” توقف أكثر من 40 عاملا من جنسيات مختلفة  تابعين لإحدى شركات المحافظة عن العمل اعتراضا على عدم صرف المستحقات المتأخرة.

ووفقا لـ”عكاظ” فقد تم الوقوف على تجمع العمالة أمس الأول (الثلاثاء) من قبل مفتشي مكتب العمل، وشرطة محافظة الجبيل، وتم استدعاء مدير الموقع، وتوضيح مطالب العمالة له، كما تم إبلاغ العمالة بضرورة عدم التجمع، وأنه في حال وجود أي مطالبات مالية يتوجب التوجه إلى مكتب العمل للتقدم بمطالباتهم بالطرق الرسمية.

وأوضح مدير مكتب عمل الجبيل أنه تم إنهاء التجمع بواسطة الجهات الأمنية وعودة العمال لمباشرة عملهم. وأعلن العمال أنهم سيتقدمون بشكوى رسمية للمكتب في حال عدم حل مشكلاتهم من قبل الشركة خلال الأيام القادمة.

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