الرئيس الروسي: ولي العهد السعودي له الفضل في نجاح اتفاقات خفض إنتاج النفط

تواصل- وكالات:

أشاد رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، بدور السعودية، ودور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في نجاح اتفاقات خفض إنتاج النفط.

وقال بيان للكرملين، الأربعاء، إن الرئيس الروسي أجاب في سياق رده على سؤال بشأن اتفاقات خفض إنتاج النفط خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري (روسيا تنادي) في موسكو أمس، بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إقامة تعاون بين دول أوبك والدول المنتجة من خارجها وتنفيذ جميع الاتفاقات بنسبة 100%.

وتابع، “يجب أن أقّر بأن هذا إلى حد كبير بفضل موقف المملكة العربية السعودية وولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل، الذي أثمر نتائج إيجابية”.