أحياء العوامية تغرف في الصرف الصحي بعد انهيار خزان صرف ضخم

تواصل – القطيف:

تسبب انهيار خزان صرف صحي بسعة 100 ألف متر مكعب في غرق عدد من الأحياء في بلدة العوامية بمحافظة القطيف بمياه الصرف الصحي، التي تدفقت من مجمع المياه غرب البلدة، وذلك وفقا لـ”الوطن”.

وبحسب المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فهد الحميدي العنزي، فإن المدير العام للمديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، وجّه بتشكيل لجنة عاجلة لمعرفة الأسباب الرئيسية التي تسببت في هذا التسرب، والرفع بالنتائج.

وأشار إلى أن فرق الصيانة والطوارئ بفرع خدمات المياه بمحافظة القطيف، باشرت معالجة تسرب كميات من مياه الأحواض البيئية من محطة المعالجة الأولية بحي العوامية في المحافظة، إثر انهيار جزء من أحد أحواض الأكسدة والتي تشير النتائج الأولية له إلى استيعاب كميات أكبر من الطاقة التصميمية للأحواض، وتراخٍ في التربة عقب موجة الأمطار الماضية.

ووفقا لـ «الوطن» فقد أمتدت الأضرار بالمناطق المتضررة بالمياه إلى أكثر من 1000 متر مربع، لتحاصر المياه المتدفقة حوالي 4 مدارس، ومركزا صحيا، وأكثر من 100 منزل في 3 أحياء سكنية، غمرت المياه بعضها ودخلت المنازل.