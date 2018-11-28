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بالصور.. طائرة غريبة تثير الدهشة «سمكة قرش تطير في السماء»

بالصور.. طائرة غريبة تثير الدهشة «سمكة قرش تطير في السماء»
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تواصل – وكالات:

صممت شركة إمبرار للطيران، طائرة ركاب مثيرة للدهشة على شكل سمكة قرش عملاقة شرسة، وأطلقت عليها اسم “بروفيت هنتر”.

ولا تتميز الطائرة بشكلها الخارجي فحسب، وإنما تتسم بتشكيلة مقاعدها الفسيحة الثنائية، والتي تعطي أريحية في الجلوس للمسافرين، وتمنحهم حرية النهوض من أماكنهم. كما صممت مقاعد الطائرة بشكل يعطي مساحة أكبر للأرجل، بالإضافة إلى مساحة واسعة لتخزين الحقائب.

وقد دخلت الطائرة من طراز E190-E2 في الخدمة في شهر أبريل (نيسان) من هذا العام، وتنقلت في أنحاء كثيرة من العالم. ومن المزمع أن تقوم شركة إمبرار التي صممت الطائرة بتصميم طائرتين جديدتين، تتخذان شكل نسر ونمر.

يذكر أن الطائرة الجديدة تحرق وقوداً أقل بنسبة 17.3 بالمئة، ناهيك عن أنها أكثر هدوءً مقارنة بالطائرات الأخرى، إضافة إلى أن تكلفة صيانتها ستنخفض بنسبة 25 بالمئة بسبب حجمها وتصميمها، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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