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أخيرًا.. طرح أول دواء يعالج السرطان من منبعه

أخيرًا.. طرح أول دواء يعالج السرطان من منبعه
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تواصل – واس:

أجازت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، أول دواء في العالم يمكنه أن يعالج مرض السرطان من منبعه وأصله وللكبار والصغار ،ويعتمد عقار”فيتراكفي” (Vitrakvi)، على معالجة الطفرات الوراثية للأورام السرطانية، بغض النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته.

وقال مفوض الهيئة الأمريكية، سكوت غوتليب، قوله: “التصديق على إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة لعلاج السرطان، لأنه يعالجه من منبعه، ويعالج أساس جينات الأورام السرطانية أيا كان موقع منشأها في جسم الإنسان”.

وأكّد غوتليب أن هذا العقار الجديد سوف يساعد مرضى السرطان للحصول على العلاج المناسب، ويساهم عقار “فيتراكفي” في علاج أشخاص يعانون من أورام سرطانية مختلفة، ولكن يمتلكون طفرات وراثية مشتركة.

وقال رئيس مركز تطوير الأدوية المبكر في مركز ميمورال سلوان كيترينج للسرطان في نيويورك الدكتور ديفيد هايمان: “تقليديا كان يتم علاج السرطان بناء على أساس مصدر الورم السرطاني ،لكن حاليا سيكون العلاج لأي مكان في الجسم لأنك تعالج الجين الأصلي الذي تسبب في ظهور الورم.

وتم تجربة الدواء فعلياً على البشر وسجلت حالة شفاء طفلة خلال أشهر بعد تناول الدواء ،وسوف يطرح الدواء على هيئتين، الأولى في هيئة أقراص أو كبسولات، والأخرى على هيئة دواء شراب للأطفال بشكل خاص.

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