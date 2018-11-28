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«المركزي العراقي» يوقف التعامل بالدولار في التعاملات التجارية مع إيران

«المركزي العراقي» يوقف التعامل بالدولار في التعاملات التجارية مع إيران
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تواصل – وكالات:

كشفت وثيقة صادرة من البنك المركزي العراقي، موجهة إلى المصارف ومكاتب الصيرفة المجازة، بعدم بيعها الدولار إلى المسافرين العراقيين المتوجهين إلى إيران.

وجاء في الوثيقة: “إشارة إلى كتاب وزارة الخارجية العراقية الصادر في سبتمبر الماضي، فسيتم إلغاء عملة الدولار في المبادلات التجارية بين العراق وإيران”.

كما دعا المركزي العراقي في توجيه المسافرين إلى إيران للاستعاضة عن الدولار الأمريكي بعملة أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مجموعة عقوبات اقتصادية ضد إيران، آخرها في نوفمبر الماضي، تضمنت عدم استخدام الدولار في التعاملات التجارية مع إيران، بالإضافة إلى عدم بيع وشراء النفط ومشتقاته من وإلى طهران.

يذكر أن أمريكا كانت قد استثنت العراق من التعامل مع إيران، فيما يخص توليد الطاقة الكهربائية، لمدة 45 يوماً لحين إتمام البنى التحتية لمنشآت الطاقة جنوب العراق.

ويأتي قرار البنك المركزي العراقي امتثالاً للعقوبات الأمريكية، المفروضة على طهران، لمنع وصول الدولار إلى الإيرانيين بذريعة سفر مواطنين إلى طهران.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد أعلن، أن بلاده ليست جزءاً من منظومة العقوبات على إيران، وسيتخذ موقفاً منها شبيهاً بالموقف الأوروبي وروسيا والصين.

وفي سبتمبر الماضي، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، يحيى آل إسحاق، إنه تم إلغاء عملة الدولار في المبادلات التجارية بين بغداد وطهران، وسيتم الاستعاضة عنها باليورو الأوروبي والريال الإيراني والدينار العراقي، وفقاً لوكالة مهر الإيرانية.

وبحسب المسؤولين الإيرانيين، فإن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بلغ نحو ثمانية مليارات دولار،في حين كان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن أنه بصدد رفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار.

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