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خلال 6 أشهر.. توصيل الغاز الجاف للأغراض السكنية والتجارية

خلال 6 أشهر.. توصيل الغاز الجاف للأغراض السكنية والتجارية
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تواصل – الرياض:

تعتزم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الانتهاء من دراسة خارطة الطريق لمشروع توزيع الغاز الجاف والسائل للأغراض السكنية والتجارية خلال ستة أشهر، موضحة أنها زودت المستثمرين بالمعلومات بحسب ما يتوافر منها تباعا، كما تم دعوتهم للحضور والمشاركة في ورش العمل التي ستقوم بها الهيئة في هذا المجال، بما في ذلك ورشة العمل الأولى الخاصة بالجهات ذات العلاقة لمشروع خارطة الطريق والإطار التنظيمي لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل.

وأشارت الهيئة إلى أن تنفيذ الدراسة المتعلقة بخارطة الطريق مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة المتعاقد معها، تشمل جوانب الإطار التنظيمي واللوائح لتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، إضافة إلى دراسة جدوى إنشاء شبكات غاز جاف للمدن الرئيسة في المملكة، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وأوضحت الهيئة أنها تدرس جميع الخيارات الممكنة لإيصال الغاز “إما غاز البترول السائل أو الغاز الجاف أو كليهما” إلى العملاء السكنيين والتجاريين، إضافة إلى المواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق والصحة والبيئة والتنظيمات اللازمة لسلسلة إمداد الغاز وفقا لأفضل الممارسات والمواصفات العالمية.

وتتضمن الدراسة أيضا حساب تكاليف سلسلة الإمداد وحساب التعريفة، وكذلك تحديد مؤشرات قياس الأداء لمزودي الخدمة وذلك لضمان استمرار مستوى الإمداد وتوفر الغاز بشكل كافٍ للمستهلكين، وأيضا خطة طويلة الأجل للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري.

وأشارت إلى أنه منذ أن صدر مرسوم بالموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل، قامت الهيئة بعديد من الخطوات في هذا الاتجاه ومنها استقطاب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال وتشكيل فريق عمل رئيس يضم متخصصين من الهيئة والجهات الحكومية والخاصة ذا ت العلاقة وفرق فرعية متخصصة في هيكلة السوق، والأمن والسلامة والحماية من الحريق والبيئة، والمواصفات.

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