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الإطاحة بعصابة تزييف العملات في جدة.. وهذه هي جنسياتهم (صور)

الإطاحة بعصابة تزييف العملات في جدة.. وهذه هي جنسياتهم (صور)
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تواصل – جدة:

أطاح رجال التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة بعصابة تقوم بترويج العملات المزيفة وعددهم 4 وافدين، اثنان من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية اللبنانية، والرابع سوري.

وتوافرت معلومات لدى الجهات الأمنية بشرطة جدة عن وجود تشكيل عصابي نشط يقوم بتزييف وترويج العملات المزيفة، وأحد أفرادها يعمل بمؤسسة صرافة.

ونظراً لأهمية المعلومات وأن انتشار تلك العملات المزيفة يُعد خطراً أمنياً واقتصادياً، فقد وجه مدير شرطة جدة بتكوين فريق عمل قام بدراسة النشاط الإجرامي المذكور وتحليل المعلومات المتاحة، الذي أسفر عن التوصل للمسوق الوسيط وإعداد الخطة اللازمة عن عزم أحد المصادر السرية بتوفير المشتري للعملة وبوضع الترتيبات اللازمة تم ضبط المتهمين.

وقد عُثر معهم على مبلغ (٦٦١) ألف دولار مزيف من فئة (١٠٠)، ومبلغ قدره (٤٠٠) ألف ريال مزيف من فئة (٥٠٠) و(١٠٠) وجهاز حاسب آلي من نوع (لاب توب) ومواد كيميائية سائلة تُستخدم في نشاطهم الإجرامي المشار إليه.

يأتي ذلك امتداداً لما تقوم به شرطة محافظة جدة ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من أعمال ميدانية لمتابعة أرباب السوابق.

 

 

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