تنبيه من «الأرصاد».. تدني الرؤية الأفقية في 4 مناطق بسبب الضباب

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وذلك بمناطق عسير والقصيم والحدود الشمالية وتبوك.

وأوضحت الهيئة أن منطقة تبوك تشهد تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتشمل الحالة الوجه والأجزاء الساحلية المجاورة، بداية من الساعة الواحدة صباحاً حتى الثامنة صباحاً.

وقالت إن منطقة الحدود الشمالية تشهد أيضاً تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل الحالة عرعر وطريف والأجزاء المجاورة، بداية من الساعة الواحدة صباحاً حتى الثامنة صباحاً.

وتشهد منطقة القصيم تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بداية من الساعة الواحدة صباحاً حتى الثامنة صباحاً.

وكذلك تشهد منطقة عسير تدنياً في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتشمل أبها والسودة ومرتفعات المنطقة، بداية من الساعة الواحدة صباحاً حتى الثامنة صباحاً.