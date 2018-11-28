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تحذيرات من تقلبات جوية على المدينة تستمر حتى هذا الموعد

تحذيرات من تقلبات جوية على المدينة تستمر حتى هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من تقلبات جوية على المدينة المنورة تستمر – بمشيئة الله – حتى يوم الأحد المقبل.

ودعت المديرية المواطنين والمقيمين وزوار المدينة المنورة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ إذ تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار الحالة الجوية الماطرة، وتأثر أجزاء كبيرة من المنطقة، وخصوصاً الساحلية منها، بالأمطار والسيول؛ ما قد يعرِّضهم للأخطار، وذلك بدءاً من مساء اليوم الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل.

وطالبت المديرية، في بيان لها، الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، والحرص أثناء التنزه والاستمتاع بالأجواء الماطرة خلال الإجازة الأسبوعية، وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها، واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيداً عن الأودية، والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة والدخول إلى الكهوف المائية الأرضية في الحرات، وعدم الاقتراب من السدود لارتفاع منسوب المياه فيها؛ ما يشكِّل خطراً على المناطق المحيطة بالسدود، والابتعاد عن الشلالات في أعالي الجبال أو الجلوس أسفلها لاحتمال انجراف التربة والصخور منها.

وأهاب الدفاع المدني بقائدي المركبات للانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، والمحافظة على أبنائهم، ومتابعتهم، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأكد مدني المدينة المنورة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات، وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني؛ بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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