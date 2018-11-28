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الغرامة والتشهير بمنشأة عرضت منتجات منتهية الصلاحية في رفحاء

الغرامة والتشهير بمنشأة عرضت منتجات منتهية الصلاحية في رفحاء
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تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار منشأة تجارية، تختص بتجارة التجزئة في المواد الغذائية بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية؛ بالتشهير والغرامة، وذلك إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية؛ وذلك بحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومواد استهلاكية لا تحمل بيانات تجارية؛ وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حُكم من المحكمة الجزائية بعرعر بإدانة العامل المسؤول عن المنشأة، مع فرض غرامة مالية، وإغلاق المقر، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضَبْط الفِرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أحد محال بيع المواد الغذائية بمحافظة رفحاء؛ إذ ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وكمية من العطور لا تحمل أي بيانات تجارية؛ وبناء عليه تم ضبط الكميات وإتلافها، وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه عملهم من غش وخداع المستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

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