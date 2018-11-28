أمن جازان يحبط تهريب 330 كيلو حشيش في «الداير» (صور)

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تواصل – جازان:

تمكنت قوات الأفواج الأمنية بمحافظة الداير بمنطقة جازان، من إحباط تهريب أكثر من ثلث طن، من مادة الحشيش المخدر، خلال عمليتين منفصلتين.

وقعت العملية الأولى، مساء الاثنين الماضي، وتمثلت في إحباط محاولة تهريب 145 بلاطة من مادة الحشيش المخدر.

بينما العملية الثانية كانت في اليوم نفسه، حيث تمكنت قوات أفواج، من إحباط تهريب 183 بلاطة من مادة الحشيش المخدر في مركز سلف التابع للفوج الأمني الثاني بمحافظة الداير.

وأكد قائد الأفواج الأمنية بمنطقة جازان اللواء علي بن ملفي، أن رجال الأفواج الأمنية سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.

 

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