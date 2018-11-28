الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزير التعليم يُنصف معلمي المملكة.. بهذا التصريح

وزير التعليم يُنصف معلمي المملكة.. بهذا التصريح

تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

هل تتواجد قوات سعودية شمال شرق سوريا؟.. توضيح رسمي قاطع

هل تتواجد قوات سعودية شمال شرق سوريا؟.. توضيح رسمي قاطع

ضبط عصابة تزييف «الـ500 ريال» بالرياض.. تعرف على جنسياتهم

ضبط عصابة تزييف «الـ500 ريال» بالرياض.. تعرف على جنسياتهم

قتل 12 ذئباً وتعليقها بأفرع الأشجار في صحراء المملكة (فيديو)

قتل 12 ذئباً وتعليقها بأفرع الأشجار في صحراء المملكة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، قتل قرابة 12 ذئباً وتعليقها على أفرع الأشجار بإحدى المناطق الصحراوية النائية في المملكة.

ووثق المقطع، قتل الذئاب وتعليقها على الأشجار ما تسبب في صدمة عبر مواقع التواصل، مطالبين الجهات المعنية بالحياة الفطرية بالتدخل ووقف هذه المذبحة بحق الضواري والحياة البرية، التي قد تتسبب في انقراض الحيوانات.

وعلق أحد الأشخاص على المقطع بقوله إن: “الله خلق الضواري حماية للفيافي والقفار فجعلها الإنسان ثماراً للأشجار”.

يُذكر أنه لم يتسنَّ لصحيفة “تواصل” تحديد مكان أو تصوير المقطع المتداول، إلا أن متداولي المقطع أكدوا أنه وقع في إحدى المناطق الصحراوية بالمملكة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تقرير حقوقي: مقتل 28 ألف طفل في سوريا منذ 2011

تقرير حقوقي: مقتل 28 ألف طفل في سوريا منذ 2011

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

جريمة بشعة.. مواطن يقتل ابنه الرضيع ويطلق النار على زوجته وابنتها بالطائف

جريمة بشعة.. مواطن يقتل ابنه الرضيع ويطلق النار على زوجته وابنتها بالطائف

مقتل طبيب صيدلي في جازان.. وضبط الجاني بعد دقائق من الحادثة

مقتل طبيب صيدلي في جازان.. وضبط الجاني بعد دقائق من الحادثة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>