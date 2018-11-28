خطورة انقطاع «سير الكاتينة» على محرك سيارتك.. وكيفية الحفاظ عليه

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سير الكاتينة هو من أهم الأجزاء الأساسية الموجودة في نواقل الحركة، ويعمل السير على نقل الحركة من محور المحرك الأساسي، عمود الكرنك إلى عمود توافق الصمامات “الكامات”، ويتم نقل الحركة بشكل توافقي بالتزامن مع فتح وغلق الصمامات؛ ما يؤدي إلى تحرك السيارة وعمل المحرك بطريقة مثالية.

ويعتبر سير الكاتينة أهم وأخطر جزء في محرك السيارة، ويجب الاهتمام بتغييره عندما ينتهي عمره الافتراضي، حيث يتراوح عمره في السيارات بحدود 80 ألف كيلومتر.

غالباً في حال إهمال تغيير سير الكاتينة يحدث انقطاع له بشكل مفاجئ؛ ما يسبب أضراراً بالغة على المحرك خاصة للصبابات، فقد يحدث لها كسر أو اعوجاج أو قد يؤدي إلى تلفه بالكامل، كما يؤدي انقطاع السير إلى كسر في جسم البساتم “المكابس”.

عند انقطاع سير الكاتينة يتوقف المحرك بصورة مفاجئة، وللتأكد أن السير هو سبب توقف المحرك، قم برفع غطاء المحرك، وشغل المحرك مرة واحدة لعدة ثوانٍ مع التركيز الجيد في صوت دوران المارش، إذا لاحظت وجود صوت مختلف في دوران المارش، ويدور بسرعة كبيرة جداً على غير المعتاد، فاعلم أن سير الكاتينة قد انقطع بالفعل، في هذه الحالة يجب عدم تشغيل المحرك مرة أخرى، ويجب سحب السيارة لمركز صيانة لتغيير السير.