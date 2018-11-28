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تصميم جديد لتطبيق «سناب شات» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالله السبع، أن سناب شات أجرى تعديلات على التصميم الخاص به، حيث ظهر هذا التصميم الجديد لدى بعض المستخدمين.

وأشار السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أن التصميم الجديد ظهر لدى البعض، متسائلاً: ما رأيكم في هذا التصميم الجديد؟

وتابع قائلاً: إن التطبيق أجرى تعديلات في ظهور الصور وطريقة عرض المحتوى، مضيفاً أن التصميم الجديد في حالة اختبار حالياً”.

 

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