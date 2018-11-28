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حرس الحدود ينقذ بحاراً هندياً مريضاً في عرض البحر

حرس الحدود ينقذ بحاراً هندياً مريضاً في عرض البحر
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تواصل – مكة المكرمة:

أخلت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة مكة المكرمة، يوم أمس الثلاثاء، بحاراً هندي الجنسية يبلغ من العمر ٣١ عاماً من سفينة تجارية في عُرض البحر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC التابع لحرس الحدود، تلقى بلاغاً هاتفياً يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية في المياه الدولية لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف: تمّت الاستجابة للبلاغ فوراً من خلال تحديد موقع السفينة، وربط المختصين بها هاتفياً مع الجهات المعنية بالخدمات الطبية الطارئة في محافظة جدة؛ للحصول على الإرشادات الطبية العاجلة، ومباشرة مهام إخلاء المريض من السفينة، ونقله إلى المستشفى.

وتابع الحربي قائلاً: إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، واستمرت السفينة مبحرة إلى وجهتها.

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