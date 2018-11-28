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هيئة الاتصالات تجدد دعوتها للتسجيل في خدمة البحث والإنقاذ

هيئة الاتصالات تجدد دعوتها للتسجيل في خدمة البحث والإنقاذ
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تواصل – واس:

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، دعوتها لهواة الرحلات البرية والبحرية للتسجيل في خدمة البحث والإنقاذ للأفراد التي تسهم في الوصول إلى المفقودين في المناطق التي لا تتوفر بها شبكات الاتصالات العامة، وذلك بتحديد أماكن تواجدهم عبر الأقمار الصناعية.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان هواة الرحلات البرية والبحرية الحصول على الجهاز وفقاً للمواصفات المعتمدة من الهيئة لأجهزة البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية المتوفرة في المحال التجارية المرخص لها في سجلها التجاري بيع الأجهزة اللاسلكية، وشراء جهاز استغاثة الطوارئ المخصص للأفراد، بالإضافة إلى تعبئة النموذج المخصص لذلك، وتوقيعه وختمه من قبل الجهة البائعة وطالب الخدمة.

ودعت الهيئة المهتمين لزيارة موقعها الإلكتروني للحصول على جميع المعلومات حول خدمة البحث والإنقاذ للأفراد.

يُذكر أن خدمة البحث والإنقاذ للأفراد دشنتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال السنوات الماضية بالشراكة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وبمقابل مالي قدره خمسون ريالاً سنوياً؛ وذلك بهدف سهولة وصول الجهات المختصة إلى المفقودين براً أو بحراً، وإنقاذهم في وقت قياسي.

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