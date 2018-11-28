كيف تتصرف مع إصابات الرأس؟.. نصائح من «الصحة» (إنفوجرافيك)

تواصل – فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة عدة إرشادات عامة يجب الالتزام بها في حالة التعرض لإصابة بالرأس.

ونصحت الوزارة في عدة رسائل توعوية جاءت تحت عنوان: “افعل ولا تفعل”، باتباع الإرشادات لعدم تفاقم الألم.

وأكدت الصحة، ضرورة الحد من وقت مشاهدة الأجهزة الإلكترونية والأنشطة التي تتطلب التفكير، وسؤال الطبيب عن الوقت المناسب للعودة لممارسة الرياضة، كذلك ضرورة استخدام كمادات باردة على المنطقة المتورمة بحسب توصيات الطبيب، ووضع هاتف بالجوار للاتصال بالإسعاف عند الحالات الطارئة، وحماية الرأس من الإصابات الجديدة وذلك بلبس الخوذة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأوضحت الإرشادات، ضرورة الراحة وعدم الخروج من المنزل خلال الـ48 ساعة الأولى، وحذرت من تناول الأدوية (خاصة المسكنات) دون أن يصفها الطبيب، وكذلك ضرورة عدم الذهاب إلى المدرسة أو العمل قبل الشفاء التام، وعدم البقاء وحيداً في أول 48 ساعة من الإصابة.

وطالبت بعدم قيادة السيارة بعد الإصابة مباشرة، أو وضع ثلج مباشرة على جلد المنطقة المتورمة.

وأشارت إلى أن المصاب قد يشعر ببعض الآلام خلال الأيام الأولى وتبدأ في الاختفاء تدريجياً، مثل الشعور بالصداع المتوسط أو مشاكل بالنوم، أو فقدان الشهية.

وبينت الحالات التي يجب الذهاب للطوارئ فيها، وهي في حالة استمرار الغليان أو القيء، وزيادة الصداع وفقدان الذاكرة، أو صعوبة الاستيقاظ من النوم، والشعور بالدوخة أو الإغماء، وحدوث تشنجات أو تصلب الرقبة، ووجود صعوبة في النطق، وخدر في الذراع أو الساق أو صعوبة المشي، وحالة خروج سائل واضح من الأنف أو الأذن.