«STC» تعلن عن وظيفة بالرياض.. موعد وطريقة التقديم

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة بمسمى (أخصائي التخطيط الماليFinancial Planning Specialist)؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، من حملة البكالوريوس في المحاسبة، أو المالية، أو نظم المعلومات الإدارية، أو التسويق، أو الهندسة، أو علوم الحاسب الآلي.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي التخطيط المالي (Financial Planning Specialist).

الشروط:

1 – درجة البكالوريوس في المحاسبة، أو المالية، أو نظم المعلومات الإدارية، أو التسويق، أو الهندسة، أو علوم الحاسب الآلي.

2 – خبرة ما بين أربع إلى ست سنوات في التخطيط المالية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2018/11/28م وينتهي بتاريخ 2018/12/02م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا