مقطع يوثق رصف وسفلتة الطريق بأسلوب بدائي في حائل (فيديو)

مقطع فيديو لرصف الإسفلت بطريقة بدائية يثير استياء متداوليهhttps://t.co/QP5T4eQtHNpic.twitter.com/Cj2pggPeIE — اخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24)November 28, 2018

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فیديو متداول، عبر مواقع التواصل، عملیة إصلاح وسفلتة بعض الأجزاء في أحد الطرق بالمملكة بطريقة بدائیة؛ الأمر الذي أثار استیاء وسخرية متداولي المقطع.

وظهر في المقطع عملیة سفلتة جزء من الطريق وضغطه باستخدام شاحنة صغیرة بدلاً من المعدات الثقیلة التي تكون معدة لھذا الغرض، كما أظھر مقطع آخر عملیة إصلاح جزء آخر باستخدام “شیول”.

وقال مصور المقطع معلقاً على عملية السفلتة: إن عملیة الرصف ھذه تمت في مدينة حائل.