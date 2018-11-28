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الطائف.. الإطاحة بشاب سرق مواطناً وأشهر السلاح على رجال الأمن

الطائف.. الإطاحة بشاب سرق مواطناً وأشهر السلاح على رجال الأمن
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تواصل – الطائف:

ألقت دوريات الأمن القبض على شاب في حالة غير طبيعية؛ قام بسلب مواطن تحت تهديد السلاح “من نوع مسدس”، وتمت متابعته من قبل الدوريات الأمنية، وأشهر السلاح نحو رجال الأمن؛ فتمت السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات تُذكر.

وأبلغ مواطن من شمال محافظة الطائف الجهات الأمنية بقيام شخص في حالة غير طبيعية، يقود مركبة، باستيقافه، وسلبه تحت تهديد السلاح (من نوع مسدس)، ثم استقل مركبته وفر هارباً من الموقع؛ فتم التعميم على المركبة.

وبمتابعة دوريات الأمن تم تحديد موقع الجاني، وبعد محاصرته بالقرب من سوق عكاظ قام بإشهار سلاحه نحو دوريات الأمن إلا أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات تُذكر.

وبعد القبض على الجاني اتضح أنه مواطن، يبلغ من العمر 26 عاماً، وتبين أنه في حالة غير طبيعية، وقد تم التعرف عليه من قِبل المجني عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة الجاني لمخفر شرطة العرفاء لاستكمال التحقيقات بحكم الاختصاص تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

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