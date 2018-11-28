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«الفالح»: المملكة لن تخفض إنتاج النفط وحدها

«الفالح»: المملكة لن تخفض إنتاج النفط وحدها
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تواصل – الرياض:

شدد وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الأربعاء، على أن المملكة لن تخفض إنتاج النفط وحدها لتحقيق الاستقرار في السوق، في الوقت الذي قالت فيه نيجيريا العضو في أوبك أيضاً إن من السابق لأوانه الإشارة إلى ما إذا كانت ستشارك في أي قرار لخفض الإنتاج.

وقال الفالح إن ثمة بوادر إيجابية من العراق ونيجيريا وليبيا، الأعضاء في “أوبك”، قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول المقرر في السادس من ديسمبر في فيينا؛ إذ إن جميع الوزراء حريصون على إعادة الاستقرار لأسواق النفط وفق “رويترز”.

ويزور الفالح أبوجا للاجتماع مع وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو لبحث استقرار أسواق النفط العالمية.

وقال “كاتشيكو”: إن من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت نيجيريا ستشارك في أي تخفيضات.

وكان الفالح قد صرح في نوفمبر بقوله: إن وفرة إمدادات النفط ربما تتطلب من “أوبك” وحلفائها أن يتخذوا خطوات لخفض الإنتاج في 2019.

وجرى إعفاء نيجيريا من الجولة السابقة من التخفيضات، التي بدأت في عام 2017؛ بسبب تراجعات كبيرة في الإنتاج ناجمة عن الاضطرابات، وتعافى إنتاج البلاد منذ ذلك الحين.

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