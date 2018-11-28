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الرئيس الروسي: ولي العهد له الفضل في تنفيذ اتفاقيات «أوبك»

الرئيس الروسي: ولي العهد له الفضل في تنفيذ اتفاقيات «أوبك»
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تواصل – وكالات:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن روسيا و”أوبك” التزمتا بتعهدات الإنتاج بنسبة 100%، مؤكداً أن كل الاتفاقيات في إطار “أوبك +” نفذت بالكامل.

وقال “بوتين”، خلال منتدى “ف ت ب كابيتال”، إن تنفيذ جميع الاتفاقات حول “أوبك” يأتي بفضل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن روسيا على اتصال مع “أوبك”، ومستعدة لمواصلة التعاون معها إذا اقتضت الضرورة.

ووفق “سبوتنيك” قال “بوتين”: “روسيا تدعو”: “تعلمون أننا بنينا عملاً مع دول “أوبك” حيث اتفقت 15 دولة تابعة للمنظمة، 12 دولة لا تنتمي إلى المنظمة، على العمل معاً في الأسواق العالمية من أجل موازنة العرض والطلب. ويجب أن أقول إنه للمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة، تمكّنّا من القيام بذلك بنسبة 100 بالمائة، حيث تم تنفيذ جميع الترتيبات. هذا لم يحدث من قبل في المنظمة نفسها”.

وأضاف الرئيس الروسي: “يجب أن أعترف بأن هذا يعود إلى حد كبير إلى موقف المملكة وولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل. وقد أدى إلى نتائج إيجابية”.

وذكر أن روسيا ستكون راضية بسعر نفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مضيفاً أن بلاده و”أوبك” نفذتا التزاماتهما المنصوص عليها في اتفاق إنتاج النفط العالمي.

وقال: “على ما أتذكّر، كان سعر النفط في عام 2013 عند مستوى أعلى قليلاً من 43 دولاراً للبرميل، والسعر الحالي 72 دولاراً للبرميل خلال العشرة أشهر الأولى. وقد انخفض السعر ثم ارتفع قليلاً. في رأيي، أن مستوى 60 دولاراً للبرميل، هو سعر مقبول جداً ويناسبنا؛ لأن نفقات الميزانية تقدَّر بمبلغ أعلى قليلاً من 40 دولاراً”.

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