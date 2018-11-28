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مدني تبوك يحذر من التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة

مدني تبوك يحذر من التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة
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تواصل – فريق التحرير:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة، بناء على ما تلقته المديرية من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, ابتداءً من الغد وتستمر حتى الأحد المقبل.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن التنبيه يشير إلى أن المنطقة ستشهد بإذن الله تعالى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى شديدة الغزارة يوم الجمعة على الأجزاء الساحلية مع وجود انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لتكون الضباب مساء السبت المقبل.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والأخذ بجوانب السلامة والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية وعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريان السيول، والحرص على متابعة النشرات الجوية من خلال حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني على أهبة الاستعداد لأي طارئ لا قدر الله، متمنيًا السلامة للجميع.

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