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خادم الحرمين يستقبل أعضاء «الأعلى للقضاء والنيابة» ورؤساء المحاكم وديوان المظالم

خادم الحرمين يستقبل أعضاء «الأعلى للقضاء والنيابة» ورؤساء المحاكم وديوان المظالم
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تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ورؤساء المحاكم وكتابات العدل وأعضاء النيابة العامة، وديوان المظالم، الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خلال الاستقبال اهتمام الدولة ـ ولله الحمد ـ وعنايتها بمرفق القضاء واستقلاليته وفق الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن المملكة قامت ومستمرة ـ بإذن الله ـ على منهجها الثابت والقائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

حضر الاستقبال، معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، ومعالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

 

 

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