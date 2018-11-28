وزير إعلام اليمن: نايل سات يوقف قناة «المسيرة» الحوثية بدعم من التحالف

تواصل- فريق التحرير:

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني وعضو مجلس حكماء، استطعنا اليوم وبعد جهود حثيثة وبدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، إيقاف بث قناة المسيرة التابعة للمليشيا الحوثية على مدار النايل سات.

وأضاف “الإرياني”، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “نتطلع قريباً إلى إيقاف قناة اليمن، وقناة عدن، وقناة سبأ المختطفة من قبل المليشيا الحوثية الإيرانية الانقلابية”.

وتابع وزير الإعلام اليمني، أن “العالم لا يعترف إلا بحكومة واحدة وبقيادة واحدة ممثلة بفخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية”.