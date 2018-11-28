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يوتيوب توقف محرر التعليقات التوضيحية على المنصة

يوتيوب توقف محرر التعليقات التوضيحية على المنصة
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تواصل – وكالات:

بعد فترة من حديث الشركة عن إمكانية إيقاف محرر التعليقات التوضيحية على الفيديو، أعلنت يوتيوب وبشكل رسمي عن إغلاق الميزة في 15 يناير 2019، وذلك بعد تراجع الاستفادة منها على المنصة بنسبة كبيرة مقارنة مع باقي المزايا المشابهة.

وقالت يوتيوب إنه مع إطلاق ميزتي البطاقات وشاشات النهاية على المنصة، فإن صناع المحتوى ركزوا من اهتمامهم على الميزتين وبشكل كبير وخاصة لتناسبها مع أجهزة الهواتف، مما ساهم بانخفاض الاعتماد على التعليقات التوضيحية التي تم إطلاقها في 2008 بنسبة 70%.

وبحسب بيان الشركة، فإن صناع المحتوى لن يكون بإمكانهم إضافة أو تعديل هذه التعليقات الآن، لكن حذفها فقط. كما أن الشركة ستقوم بحذفها بشكل كامل مع إغلاق الميزة رسميًا.

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