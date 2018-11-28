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اعتداء على طالب سوري يفجر غضباً في بريطانيا… والشرطة تحقق

اعتداء على طالب سوري يفجر غضباً في بريطانيا… والشرطة تحقق
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تواصل – وكالات:

تحقق الشرطة في فيديو متداول لمن يبدو لاجئاً سورياً يتعرض لاعتداء وحشي من جانب طالب آخر في مدرستهما بمقاطعة غرب يورك شاير شمال إنجلترا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الشرطة تتعامل مع الحادثة في مدينة هدرسفيلد على أنها “اعتداء بدوافع عنصرية”.

وأثار الفيديو صدمة وغضباً على مواقع التواصل الاجتماعي فور تداوله، حيث ظهر اللاجئ السوري وهو يسير حينما دفعه طالب آخر ليطرحه أرضاً، قبل أن يسكب الماء على وجهه قائلاً: سأغرقك.

وبينما نهض الضحية (15 عاماً) وسار بعيداً، واصل المهاجم (16 عاماً) في توجيه الاعتداء اللفظي عليه حسبما يظهر في الفيديو.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الشرطة على علم بالواقعة منذ 25 أكتوبر الماضي، لكن الفيديو ظهر مؤخراً فقط وتمت مشاركته آلاف المرات.

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية عن تريفور بوين كبير معلمي مدرسة «Almondbury Community» في هدرسفيلد، والتي يدرس بها الطالبان اللذان ظهرا في الفيديو، قوله: «سلامة وراحة الطلاب ذات أهمية قصوى بالنسبة إلينا، وهذه كانت حادثة خطيرة للغاية».

وأضاف: «لسنا قادرين على الإدلاء بمزيد من التعليقات بينما ندعم الشرطة في تحقيقها، لكنني أود أن أؤكد أننا لا نتسامح مع السلوك غير المقبول من أي نوع في مدرستنا».

كما أعاد وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود التغريد بفيديو الاعتداء، ووصفه بأنه «وصمة عار»، وأضاف: «هذا المتنمر، ووالداه، والمدرسة حيث وقع ذلك والمتابعون الذين فشلوا في إيقاف ذلك… الجميع أمامهم أسئلة كثيرة ليجيبوا عليها».

واختتم: «إلى اللاجئ السوري، أنا آسف. هذه ليست بريطانيا المرحبة الودودة كما يُفترض أن نكون».

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