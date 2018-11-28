«نزاهة» تستعرض مبادرات الشباب التطوعية في مكافحة الفساد

تواصل – واس:

نظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” اليوم لقاء بعنوان “الشباب وحماية النزاهة الواقع والتطلعات”، بحضور معالي نائب رئيس الهيئة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، ونائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، ونائب الأمين العام للمركز الأستاذ إبراهيم بن زايد العسيري، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين والمهتمين، وذلك في مقر المركز بالرياض.

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن مبادرات المركز الهادفة لتعزيز الشراكة المجتمعية مع الوزارات ومؤسسات المجتمع والهيئات والجهات الحكومية والأهلية وأفراد المجتمع وتشجيعهم على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني لمناقشة القضايا الوطنيَّة الهامة ومنها موضوع اللقاء، كما يأتي تنظيم اللقاء انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد مضامينها على الدور الهام الحالي والمستقبلي للشباب في مسيرة نجاح الوطن ورؤية القيادة عبر إشراكهم في الحوار، وتفعيل دورهم وتعزيز التنسيق والتكامل بينهم للخروج بتوصيات وأفكار ورؤى خلاقة تسهم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والحد من تأثيره على مسيرة التنمية.

ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على المبادرات التطوعية لفئة الشباب في مجال حماية النزاهة من خلال مناقشة مجالات حماية النزاهة في المجتمع والتعرف على تجارب الشباب، ومناقشة آفاق العمل المؤسسي مع الشباب في مجال حماية النزاهة.

وناقش اللقاء ثلاثة محاور يتناول الأول أنشطة أندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية، فيما تطرق الثاني إلى الأدوار المأمولة من الشباب لتعزيز قيم النزاهة في وسائل التواصل الاجتماعي، أما المحور الثالث فاستعرض مشروع نزاهة للتثقيف والتدريب.