الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

هل تتواجد قوات سعودية شمال شرق سوريا؟.. توضيح رسمي قاطع

هل تتواجد قوات سعودية شمال شرق سوريا؟.. توضيح رسمي قاطع

ضبط عصابة تزييف «الـ500 ريال» بالرياض.. تعرف على جنسياتهم

ضبط عصابة تزييف «الـ500 ريال» بالرياض.. تعرف على جنسياتهم

مصدر بـ«العمل» يوضح حقيقة تعديل «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

مصدر بـ«العمل» يوضح حقيقة تعديل «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»
0

تواصل- فريق التحرير:

نبهت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين، إلى تجنب الشائعات أو نقل المعلومات غير الدقيقة، والحرص على متابعة الأخبار الخاصة من مصادرها الرسمية.

وكتب حساب «الجوازات» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، نرجو من الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بـ #الجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية».

شائعات رسوم المرافقين

وجاء توضيح الجوازات، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مؤخراً، مقطع فيديو من لقاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال لقائه مسؤولي الجمعيات الخيرية، قال فيه إن هناك أخباراً جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين للعمالة الوافدة وضريبة القيمة المضافة.

توضيح مسؤول بـ«العمل»

وزارة العمل لم تكن في منأى عن تلك الشائعات؛ حيث قال مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الفيديو الذي تم تداوله أخيراً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الخاص بوجود مستجدات خلال الفترة القادمة تختص بـ«الفاتورة المجمعة» وضريبة القيمة المضافة، وأبناء المرافقين «يختص فقط بالجمعيات الخيرية المسجلة تحت مظلة الوزارة، والتي لا تمارس نشاطاً اقتصادياً ويوجد لديها بعض المنشآت غير الاقتصادية».

وأكد المصدر، أن مقطع الفيديو تم اجتزاؤه من اللقاء المفتوح لوزير العمل بداية الأسبوع الماضي، مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، موضحاً أن الوزارة تبذل جهودها لإعفاء القطاع الثالث من ضريبة القيمة المضافة.

مواد ذات صلة:

مصدر بـ«العمل» يوضح حقيقة تعديل «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصدر بـ«العمل» يوضح حقيقة تعديل «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

مصدر بـ«العمل» يوضح حقيقة تعديل «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

الجوازات تُدرب منسوبيها لكشف أساليب التزوير الحديثة

الجوازات تُدرب منسوبيها لكشف أساليب التزوير الحديثة

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

الجوازات توضح شرط سفر المواطن إلى دول مجلس التعاون بالهوية

الجوازات توضح شرط سفر المواطن إلى دول مجلس التعاون بالهوية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>