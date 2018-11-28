تنبيه مهم من «الجوازات» بشأن «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

تواصل- فريق التحرير:

نبهت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين، إلى تجنب الشائعات أو نقل المعلومات غير الدقيقة، والحرص على متابعة الأخبار الخاصة من مصادرها الرسمية.

وكتب حساب «الجوازات» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، نرجو من الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بـ #الجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية».

شائعات رسوم المرافقين

وجاء توضيح الجوازات، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مؤخراً، مقطع فيديو من لقاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال لقائه مسؤولي الجمعيات الخيرية، قال فيه إن هناك أخباراً جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين للعمالة الوافدة وضريبة القيمة المضافة.

توضيح مسؤول بـ«العمل»

وزارة العمل لم تكن في منأى عن تلك الشائعات؛ حيث قال مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الفيديو الذي تم تداوله أخيراً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الخاص بوجود مستجدات خلال الفترة القادمة تختص بـ«الفاتورة المجمعة» وضريبة القيمة المضافة، وأبناء المرافقين «يختص فقط بالجمعيات الخيرية المسجلة تحت مظلة الوزارة، والتي لا تمارس نشاطاً اقتصادياً ويوجد لديها بعض المنشآت غير الاقتصادية».

وأكد المصدر، أن مقطع الفيديو تم اجتزاؤه من اللقاء المفتوح لوزير العمل بداية الأسبوع الماضي، مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، موضحاً أن الوزارة تبذل جهودها لإعفاء القطاع الثالث من ضريبة القيمة المضافة.

مواد ذات صلة:

مصدر بـ«العمل» يوضح حقيقة تعديل «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»