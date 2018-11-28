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هدف: برنامج دعم مراكز حضانة الأطفال للمرأة العاملة يغطي كافة المناطق

هدف: برنامج دعم مراكز حضانة الأطفال للمرأة العاملة يغطي كافة المناطق
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تواصل – واس:

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن برنامج دعم مراكز حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، يغطي جميع مناطق المملكة، وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة.
ويدعم “هدف”، تكاليف حضانة طفلين للمرأة السعودية العاملة في سوق العمل حتى بلوغهما عمر 6 سنوات، وذلك لمدة أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، إسهاماً من الصندوق لتمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه.
ويمكن للمرأة العاملة السعودية الالتحاق والتسجيل في البرنامج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط www.qurrah.sa.
وأجرى “هدف”، تعديلاً على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج دعم مراكز حضانة الأطفال للمرأة العاملة “قرة”، وذلك في إطار مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل.
ووفقاً للتعديل الذي أجراه “هدف” على البرنامج، فإن الصندوق يساهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يساهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.
ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.
ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

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