وزير العمل يوجّه بمعاقبة قيادي بفرع جازان

تواصل- فريق التحرير:

وجّه وزير العمل، أحمد بن سليمان الراجحي، بمعاقبة مسؤول بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، نتيجة ما كشفته التحقيقات حول مخالفات إدارية ارتكبها، فيما اتخذت الإدارة المختصّة في الوزارة قرار العقوبة وأحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وإلغاء لجنة قام بتشكيلها بناءً على تحقيقات جرت في هذا الأمر.

يُشار إلى أن التحقيقات التي وجّه بها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، انتهت بمرئيات ورُفعت له ومن ثم أصدر توجيهه بإيقاع العقوبات وإحالة أحدهما إلى هيئة الرقابة والتحقيق.