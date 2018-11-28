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ارتفاع معدل التضخم 2.4% خلال أكتوبر

ارتفاع معدل التضخم 2.4% خلال أكتوبر
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تواصل – الرياض:

ارتفع معدل التضخم في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي 2.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً تضخماً إيجابياً للشهر الثاني عشر على التوالي، بينما انكمش بنسبة 0.3%، مقارنة سبتمبر الماضي.

ووفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، جاء ارتفاع التضخم في أكتوبر مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار النقل بنسبة 11.5، والأغذية بنسبة 7.3%، والتبغ بنسبة 10.2%، والمطاعم والفنادق 8.7%.

ويعد معدل التضخم السنوي في أكتوبر الماضي الأعلى منذ أبريل من العام الجاري، البالغ 2.6%.

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