ارتفاع معدل التضخم 2.4% خلال أكتوبر

تواصل – الرياض:

ارتفع معدل التضخم في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي 2.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً تضخماً إيجابياً للشهر الثاني عشر على التوالي، بينما انكمش بنسبة 0.3%، مقارنة سبتمبر الماضي.

ووفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، جاء ارتفاع التضخم في أكتوبر مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار النقل بنسبة 11.5، والأغذية بنسبة 7.3%، والتبغ بنسبة 10.2%، والمطاعم والفنادق 8.7%.

ويعد معدل التضخم السنوي في أكتوبر الماضي الأعلى منذ أبريل من العام الجاري، البالغ 2.6%.