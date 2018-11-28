الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل تتواجد قوات سعودية شمال شرق سوريا؟.. توضيح رسمي قاطع

هل تتواجد قوات سعودية شمال شرق سوريا؟.. توضيح رسمي قاطع

ضبط عصابة تزييف «الـ500 ريال» بالرياض.. تعرف على جنسياتهم

ضبط عصابة تزييف «الـ500 ريال» بالرياض.. تعرف على جنسياتهم

مصدر بـ«العمل» يوضح حقيقة تعديل «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

مصدر بـ«العمل» يوضح حقيقة تعديل «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية وغبار على معظم المناطق بدءاً من الخميس

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية وغبار على معظم المناطق بدءاً من الخميس

توقعات بارتفاع الطلب على النفط بـ1.4 مليون برميل العام المقبل

توقعات بارتفاع الطلب على النفط بـ1.4 مليون برميل العام المقبل
0

تواصل – متابعات:

توقع تقرير اقتصادي حديث ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمتوسط 1.3 و1.4 مليون برميل يوميًا في السنتين 2018 و2019 على التوالي.

ووفقًا لتقرير سوق النفط من وكالة الطاقة الدولية سجل إنتاج الدول الأعضاء في أوبك في شهر أكتوبر ارتفاعًا إلى أعلى مستوى خلال هذا العام ليصل إلى 32.99 مليون برميل يوميًا كما ارتفع العرض من النفط الخام إلى 100.7 مليون برميل يوميًا وهو أعلى من الفترة المماثلة من العام السابق بمقدار 2.6 مليون برميل يوميًا.

وبحسب بيانات الأوبك لم يتغير متوسط استهلاك النفط العالمي عن مستويات 98.79 مليون برميل يوميًا خلال 2018، إذ ارتفع إنتاج الدول الأعضاء في أوبك بمقدار 127 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 32.90 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

النفط يرتفع دولاراً للبرميل بعد انخفاضه 6%

النفط يرتفع دولاراً للبرميل بعد انخفاضه 6%

النفط يصعد 2% وسط توقعات بخفض «أوبك» إمداداتها

النفط يصعد 2% وسط توقعات بخفض «أوبك» إمداداتها

أسعار النفط تستقر وسط حالة من الحذر بسبب تخمة الإمدادات

أسعار النفط تستقر وسط حالة من الحذر بسبب تخمة الإمدادات

بعد انخفاض كبير.. أسعار النفط تواصل تراجعها

بعد انخفاض كبير.. أسعار النفط تواصل تراجعها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>