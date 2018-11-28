توقعات بارتفاع الطلب على النفط بـ1.4 مليون برميل العام المقبل

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توقع تقرير اقتصادي حديث ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمتوسط 1.3 و1.4 مليون برميل يوميًا في السنتين 2018 و2019 على التوالي.

ووفقًا لتقرير سوق النفط من وكالة الطاقة الدولية سجل إنتاج الدول الأعضاء في أوبك في شهر أكتوبر ارتفاعًا إلى أعلى مستوى خلال هذا العام ليصل إلى 32.99 مليون برميل يوميًا كما ارتفع العرض من النفط الخام إلى 100.7 مليون برميل يوميًا وهو أعلى من الفترة المماثلة من العام السابق بمقدار 2.6 مليون برميل يوميًا.

وبحسب بيانات الأوبك لم يتغير متوسط استهلاك النفط العالمي عن مستويات 98.79 مليون برميل يوميًا خلال 2018، إذ ارتفع إنتاج الدول الأعضاء في أوبك بمقدار 127 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 32.90 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر.