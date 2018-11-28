الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل تتواجد قوات سعودية شمال شرق سوريا؟.. توضيح رسمي قاطع

هل تتواجد قوات سعودية شمال شرق سوريا؟.. توضيح رسمي قاطع

ضبط عصابة تزييف «الـ500 ريال» بالرياض.. تعرف على جنسياتهم

ضبط عصابة تزييف «الـ500 ريال» بالرياض.. تعرف على جنسياتهم

مصدر بـ«العمل» يوضح حقيقة تعديل «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

مصدر بـ«العمل» يوضح حقيقة تعديل «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية وغبار على معظم المناطق بدءاً من الخميس

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية وغبار على معظم المناطق بدءاً من الخميس

7 عادات سيئة تُلحق الضرر بالكليتين.. تجنَّبها

7 عادات سيئة تُلحق الضرر بالكليتين.. تجنَّبها
0

تواصل – وكالات:

الكُلَى من أهم الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان، تشبه إلى حدّ كبير بذرة الفاصوليا من حيث الشكل، ولكنّها تكبرها في الحجم، تقوم بإزالة السموم الموجودة في دم الإنسان، كما أنها تلعب دوراً مهمًّا في عملية التحكم في حجم السوائل الموجودة في الجسم وكميّة الأملاح.

يبلغ طول الكليتين حوالي 12 سم وعرضهما حوالي 7 سم، وهما متجاورتان تتفرع منهما الأوعية الدّموية التي تسمح بدخول الدّم من جميع أنحاء الجسم.

ولحماية هذا العضو الداخلي والأساسي في جسمك، من المهم تجنب 7 عادات سيئة قد تلحق الضرر بالكليتين وتعطّل عملهما.

1- تناول الكثير من الملح

من الضروري أن يكون الجسم متوازنا من حيث الصوديوم والبوتاسيوم لسحب السوائل في الكلى عن طريق التناضح. وعندما يحتوي النظام الغذائي على الكثير من الملح تعجز الكلى على تصفية الكثير من السوائل. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم وهو عامل خطير لأمراض الكلى.

بالتالي وجد الباحثون من جامعة سيدني أن التقليل من تناول الملح يمكن أن يمنع العلامات المبكرة لأمراض الكلى. كما كشفت دراسة اشتملت على حوالي 2000 مشارك أن مستويات الزلال البولية هي علامة لتلف الكلى.

2- تجاهل ضغط الدم

يُعتبر ارتفاع ضغط الدم سبباً رئيسياً لأمراض الكلى والفشل الكلوي، بالتالي من المهم أن تحصل على فحص ضغط الدم بصورة منتظمة تجنباً للإصابة بمرض الكلى. كما يجب اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية وتناول الدواء الموصوف.

3- شرب الصودا

اشتملت دراسة يابانية على 8000 مشارك تم تقسيمهم إلى مجموعات وفقاً لعادات شرب الصودا على مدار ثلاث سنوات. وجد الباحثون أن أكثر من 10% من المجموعة الذين تناولوا اثنين من المشروبات الغازية يومياً تطور مستوى البروتينات في البول عندهم بشكل غير طبيعي، ويعد ذلك عاملا خطيرا للإصابة بمرض الكلى. بالتالي وجد العلماء أن «الفركتوز» المستخدمة كمادة للتحلية في المشروبات الغازية تلعب دوراً في الإصابة بأمراض الكلى من خلال التسبب بالأكسدة والالتهابات.

4- قلّة النشاط والحركة

تتكوّن حصى الكلى من حمض اليوريك والكالسيوم المتراكم في مجرى الدم بسبب قلة حركة الجسم. ووجدت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى أن التمارين الخفيفة مثل المشي لمدة ثلاث ساعات في الأسبوع، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى بنسبة تصل إلى 31%.

5- تناول المسكنات

يمكن أن تسبب المسكنات الإصابة بالفشل الكلوي الحاد بسبب منعها تدفق الدم إلى الكلى. في هذا الإطار، قام باحثون في جامعة جونزهوبكنز بفحص آثار هذه الأدوية على اثني عشر امرأة تعاني من مرض الكلى المعتدل. وبعد ثمانية أيام من أخذ جرعات عالية من الدواء تبين أن المسكنات تؤدي إلى الفشل الكلوي.

6- الإفراط في تناول الطعام

وجدت دراسة اشتملت على مشاركة عدد يقدر بحوالي 84000 من النساء اللواتي بلغن سنّ اليأس أن السمنة هي عامل خطر لحصى الكلى. وحلّل الباحثون العادات الغذائية وقياسات مؤشر كتلة جسم المرأة وخلصوا إلى أن تناول أكثر من 2200 سعرة حرارية في اليوم يمكن أن يزيد من خطر تكوّن حصى الكلى بنسبة 42%.

7- التدخين

يساهم التدخين في تراكم الترسبات وتصلب الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. ويمكن لتصلب الشرايين أن يحدّ من تدفق الدم إلى الكلى، كما أن النيكوتين في السجائر يرفع ضغط الدم مما يؤدي إلى تفاقم أمراض الكلى.

وقد أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يدخنون أكثر من علبة سجائر يومياً يزيد خطر إصابتهم بالفشل الكلوي المزمن بنسبة 51% مقارنة مع غير المدخنين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

7 علامات.. إذا شعرت بها فهذه أعراض فشل كلوي

7 علامات.. إذا شعرت بها فهذه أعراض فشل كلوي

استشاري ينصح بـ«لترين» من الماء يوميًا لتنظيف الكليتين

استشاري ينصح بـ«لترين» من الماء يوميًا لتنظيف الكليتين

10 أطعمة تعزز صحة الكلى

10 أطعمة تعزز صحة الكلى

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>