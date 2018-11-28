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هل يمكن تجديد الإقامة للمرافقين أو التابعين أثناء وجودهم خارج المملكة؟

هل يمكن تجديد الإقامة للمرافقين أو التابعين أثناء وجودهم خارج المملكة؟
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه لا مانع من تجديد هوية مقيم للمرافقين أو التابعين في الخارج في حال وجود رب الأسرة داخل المملكة.

جاء ذلك خلال ردها على استفسار من أحد المقيمين عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” قال فيه: (السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. لدي سؤال: الإقامة تنتهي في شهر ربيع الثاني، وعيالي خارج المملكة بخروج وعودة، هل بالإمكان تجديد الإقامة ودفع المقابل المالي عنهم لمدة محدودة إلى شهر رجب ١٤٤٠، أي أقل من مدة الإقامة حتى نتمكن من تمديد تأشيرة العودة الخاصة بهم؟).

وردت الجوازات بالآتي: (أهلاً بك، لا مانع من تجديد هوية مقيم للمرافقين أو التابعين في الخارج في حال وجود رب الأسرة داخل المملكة، فيما يخص تمديد التأشيرة يرجى مراجعة وزارة الخارجية . سعدنا بتواصلك).

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