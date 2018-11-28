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تغريم «أوبر» مليون دولار لإضرارها ببيانات ملايين الأشخاص

تغريم «أوبر» مليون دولار لإضرارها ببيانات ملايين الأشخاص
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تواصل – وكالات:

فرضت السلطات البريطانية والهولندية غرامة مليونية على شركة “أوبر” لخدمات نقل الركاب، بسبب خرقها بيانات المتعاملين.

وذكرت “البوابة العربية للأخبار التقنية” أن خرق البيانات حصل عام 2016، وأثر على ملايين الركاب، مما أدى إلى فرض غرامة بقيمة 1.17 مليون دولار أمريكي، على أوبر.

وأعلن مكتب مفوض المعلومات البريطاني فرض غرامة بقيمة 385 ألف جنيه إسترليني (492 ألف دولار) ضد شركة خدمات نقل الركاب.

كما فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية عقوبة مالية بقيمة 600 ألف يورو (680 ألف دولار) لنفس الحادث.

وتعرضت أوبر لانتقادات كثيرة بسبب عدم نجاحها في حماية المعلومات الشخصية للعملاء، خلال الهجوم السيبراني الذي تعرضت له في شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2016.

ومنح الهجوم المخترقين فرصة الوصول إلى المعلومات الشخصية للعملاء، مثل الأسماء الكاملة وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.

وكشف المصدر أن الهجوم أثر على نحو 2.7 ملايين عميل من مستخدمي أوبر في المملكة المتحدة، و174 ألف عميل في هولندا.

واعترفت الشركة في نوفمبر الماضي بأن المتسللين سرقوا بيانات من حوالي 57 مليون مستخدم وسائق في جميع أنحاء العالم.

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