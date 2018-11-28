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«الإحصاء» تعلن المؤشر الشهري للأسعار.. ارتفاع أم انخفاض؟

«الإحصاء» تعلن المؤشر الشهري للأسعار.. ارتفاع أم انخفاض؟
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تواصل – واس:

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء “GaStat” تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر أكتوبر الماضي ونشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت www.stats.gov.sa ، وقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خلال شهر أكتوبر 2018م بلـغت نسبته 0.3% مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2018.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 106.8 في شهر أكتوبر 2018م انخفاضاً من 107.1 في شهر سبتمبر 2018 بنسبة بلغت 0.3%.

وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ثمانية من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 0.8%، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، قسم النقل بنسبة 0.3%. قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%، قسم الصحة بنسبة 0.1%، قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%، وأخيراً قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%.

وفي المقابل شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً، وهي: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، وقسم التبغ بنسبة 0.1%، فيما ظلت أقسام الاتصالات، والتعليم، عنــد مستـوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.
أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر 2018م مقارنة بنظيره من العام السابق فقد سجل ارتفاعاً نسبته 2.4% ، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة 106.8 في شهر أكتوبر 2018م ارتفاعاً من 104.3 في شهر أكتوبر 2017 بنسبة بلغت 2.4%.

وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 11.5%، قسم التبغ بنسبة 10.2%، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 8.7%، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 7.3%، قسم الصحة بنسبة 4.0%، قسم الترفيه الثقافة بنسبة 3.2%، قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8%، قسم الاتصالات بنسبة 1.4%، قسم التعليم بنسبة 0.2%، وأخيراً قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1%.
على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً، وهــــي: قسم الملابس والأحذية بنسبة 5.0%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 3.6%.

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