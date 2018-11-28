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27 شخصاً يعلنون إسلامهم بـ«تعاوني العزيزية» في الرياض خلال صفر

27 شخصاً يعلنون إسلامهم بـ«تعاوني العزيزية» في الرياض خلال صفر
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض، تقريراً تضمن أهم إنجازات المكتب الدعوية والإرشادية، خلال شهر صفر 1440هـ، والتي اشتملت على مجموعة من البرامج والأنشطة.

وجاء في التقرير أن عدد الأشخاص الذين أشهروا إسلامهم عن طريق دعاة المكتب بلغ (27) شخصاً من مختلف الجنسيات، في حين بلغ عدد الدروس (77) درساً، وعدد الكلمات الوعظية التي ألقاها الدعاة (38) كلمة، كما قام المكتب بـ(73) جولة دعوية، استفاد منها (1340) شخصاً، في حين نفذ المكتب (4) دورات علمية استفاد منها (455) شخصاً.

ومن ضمن الجهود التي ذكرها التقرير توزيع عدد من الإصدارات منها (64) نسخة من القرآن الكريم من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وتوزيع (1840) كتاباً، كما قام المكتب بتوزيع وجبات غذائية بلغ عددها (180) وجبة، ووزع هدايا عددها (102)، وبلغ عدد البرامج الدعوية التي بثها المكتب عبر الإنترنت (207) برامج.

وأوضح التقرير أن المكتب قام بوضع ركن دعوي بمحطة النقل العام بحي العزيزية، وتضمن هذا الركن توزيع (10257) كتاباً، و(2875) شريط ومطوية دعوية.

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